Ünlü oyuncu bir bavulla yollara düşmüştü... Başını sokacak evi bile yoktu... Metroyu kendine yuva bildi

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İşte bunlardan biri daha geçmişine dair itiraflarda bulundu.

Oyuncu olmak uğruna sadece evini değil, memleketini bile terk eden oyuncu, amacına ulaşana kadar evsiz olduğunu, metroda uyuduğunu anlattı. Hatta daha fazla uyuyup dinlenmek için en uzun seferi yapan metroyu bulup ona sığındığını bile söyledi.

Tabii ki artık bir oyuncu olarak adını duyurmuş olan bu ünlü için bütün bunlar geçmişine dair birer anı olarak kaldı. Ama o yaşadığı zorlu günleri hiç unutmadı.

OYUNCU OLMA HAYALİYLE ÜLKESİNDEN AYRILDI

Geçmişine dair bu samimi açıklamayı yapan kişi Taylor Kitsch..

Rol aldığı Friday Night Lights ile hayatı değişen sonra da The Covenant, X-Men Origins: Wolverine ve True Dedective adlı yapımlarda oynayan 43 yaşındaki Kitsch, bütün bu yaşadıklarını People dergisine anlattı.



Kitsch, aslına bakılırsa bu kadar uzun bir yolu çok da uzun sayılmayacak bir zamanda aldı.

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Kanadalı oyuncu 2002 yılında tasını tarağını toplayıp yollara düştü ve ABD'ye gitti. Amacı da ünlü bir oyuncu olmaktı. Ama bu hedefine ulaşıncaya kadar da epey zorluk çekti.

Bu arada küçük bir not daha. Oyuncunun annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı. Annesi, onu ve iki erkek kardeşini bir karavan parkında büyüttü.

DAHA ÇOK UYUMAK İÇİN UZUN METRO HATTINI SEÇTİ

İşin gerçeği Taylor Kitsch, hayatının ilk yıllarında da başının üzerinde bilindik anlamda bir çatı olmadan geçirdi. Ama Kanada'dan ABD'ye göç ettikten sonra ünlü olana kadar yaşadığı zorluklar hepsinin ötesinde.

People dergisine konuşan Taylor Kitsch "Gerçekten de metroda uyuyordum" diye anlattı o günleri Taylor Kitsch. Hatta fazla uyumak için daha uzun bir güzergahı olan metro hattını seçtiğini de saklamadı.

Onun hayatını değiştiren menajeriyle tanışıncaya kadar bu durum böyle sürüp gitti Fakat ondan sonra Taylor Kitsch'in kaderi değişmeye başladı.

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ROL ALDIĞI YAPIMLA KADERİ DEĞİŞTİ

O görüşmede menajeri Kitsch'e ne yapmak istediğini sordu. O da "Bir sürü karakteri canlandırmak isterim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine menajeri de "Senin için bu riski alıyorum" dedi ve sonrasında hayatını değiştiren o yapım geldi.

Ünlü oyuncu "O sırada tek istediğim bir sürü karakteri canlandırmak ve onların arasında kaybolmaktı. Amacım spot ışıklarının altında olmak ve çok para kazanmak değildi" diyerek anlattı.

ABD'ye taşındıktan ve menajeriyle tanıştıktan sonra 2006 yılında kaderini değiştiren Friday Night Lights adlı yapımda Tim Riggins karakterine hayat verdi Kitsch.

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İşte bu karakterin hayatını olumlu anlamda değiştirdiğini hiç gizlemedi ünlü oyuncu.

O zamandan sonra da kariyerinde belki de kendisinin bile beklemediği bir başarı ele etti.

KARDEŞİ İÇİN MESLEĞİNE ARA VERDİ

2010 yılında, kötü alışkanlıklarının esiri oyan kız kardeşi Shelby ile ilgilenmek için mesleğine iki yıl ara verdi. Ama sonra kaldığı yerden devam etti...

Bu konuda da "Muhtemelen hayatımda yaptığım en gurur verici şey onunla birlikte olmaktı" diye anlattı.

Taylor Kitsch, 2023 yılında ışıklar kenti Los Angeles'tan ayrıldı ve daha kırsal bir yaşam için Montana'ya taşındı. Şimdilerde boş zamanlarında Montana, Bozeman'da yaşıyor ve vahşi doğa fotoğrafçılığıyla ilgileniyor.

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Kız kardeşinin kötü alışkanlıklarından kurtulmasıyla ilgili deneyimi ona bambaşka bir girişim için de ilham verdi.

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BOŞ VAKİTLERİNDE DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALIYOR

Kitsch şimdilerde Montana'da böylesine kötü alışkanlıklardan kurtulan insanların yeni bir hayata başlaması için bir alan yaratmaya çalışıyor.

Bu konuda da "Kendilerini güçlendirmek isteyen insanlar için böylesine bir yer oluşturmaya çalışmak beni gerçekten heyecahlandırıyor" diye anlatıyor ünlü oyuncu.

Taylor Kitsch'in lise yıllarından kalan bir fotoğraf. Oyuncu, daha o zamanlarda yakışıklı görüntüsüyle dikkat çekiyordu.

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Oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarında Montana'da en sevdiği hobissi olan vahşi doğa fotoğrafçılığına yöneliyor.