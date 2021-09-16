Bir Başka Güzel yarışmacıları ve jürileri kimler? Yeni moda yarışması Bir Başka Güzel'in yarışmacıları..

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Bir Başka Güzel’de binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. 'Bir Başka Güzel'in jürisi; Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç ve Bige Daruga Çalışkan'dan oluşuyor.

BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.

Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.