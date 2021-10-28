Bir Başka Güzel sunucusu kimdir? Sunucu Esra Eron hakkında bilgiler

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1980 doğumlu Esra Eron, sunucu ve manken kimliğiyle biliniyor. 2002 Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncü olan Eron, aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasında da üçüncü oldu. Türkçe yanı sıra İngilizce ve Fransızca da bilmektedir.

Filmografisi

Hekimoğlu - (Alya) - 2019-2021

Kiralık Aşk - (Feryal Tümen) - 2015

Hırsız Var! - (Begüm) - 2004

Çatıdaki Kız - 2002