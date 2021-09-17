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Bir Başka Güzel Gaye kimdir, kaç yaşında ve nereli?

#Bir Başka Güzel Gaye Kimdir#Bir Başka Güzel Yarışmacıları#Bir Başka Güzel Juri
Bir Başka Güzel Gaye kimdir, kaç yaşında ve nereli

Show Tv ekranlarının yeni yarışma programı Bir Başka Güzel jüri ve yarışmacıları ile dikkat çekiyor. Birbirinden farklı kombinleri hafta içi her gün jürinin beğenisine sunan Bir Başka Güzel yarışmacılarının en dikkat çeken isimlerinden biri de masum güzelliğiyle en baştan beri sevilen Gaye oldu. Peki, Bir Başka Güzel Gaye kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Bir Başka Güzel Gaye ile ilgili merak edilenler…

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Bir Başka Güzel moda yarışması Show TV ekranlarında 13 Eylül itibarıyla başladı. On iki yarışmacının mücadele ettiği Bir Başka Güzel'in jüri koltuğunda Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç ve Bige Daruga Çalışkan yer alıyor. Bir Başka Güzel yarışması jürilerinin yanında yarışmacıları da merak ediliyor. İşte yarışmacılar arasından en dikkat çekenlerden biri Bir Başka Güzel Gaye hakkında detaylar…

BİR BAŞKA GÜZEL GAYE KİMDİR?

Gaye 1,72 boyunda ve 53 kilodur. Marmaris doğumlu olan Bir Başka Güzel yarışmacısı Gaye 20 yaşında. Annesinin kazak ve balerin dansçı olduğunu söyleyen ve dış görünüşüyle dikkat çeken Gaye yarışmada başarılı olup altınları almak için hafta içi her gün jürinin seçtiği ‘Bir Başka Güzel’ olmak için çaba sarf ediyor.

BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.

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Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.

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