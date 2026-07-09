Bir bakkalda çalışırken keşfedilmişti… Pop müziğin efsane sesi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Aynı zamanda Eurovision’da yarışmış olan Gallerli şarkıcının nesillerce bilinen şarkıları arasında çok sevilen "Footloose" film müziğinin hit şarkısı "Holding Out for a Hero" da bulunuyordu.

80’li yıllar boyunca sahnelerde parlayan ünlü şarkıcı bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi ve sağlığının kötüye gittiği biliniyordu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Ünlü şarkıcının ölümü Facebook sayfasında yer alan "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin dün gece Portekiz'deki bir hastanede, tedavi gördüğü hastalığın sonucu olarak beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini duyurmaktan dolayı çok üzgündür." mesajıyla duyuruldu.

Haberin Devamı

Bonnie Tyler, mayıs ayında yaşadığı Portekiz'in Faro kenti yakınlarındaki bir hastanede acil bağırsak ameliyatı geçirmişti. Daha sonra iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla suni komaya sokulmuştu.

Ünlü şarkıcı daha sonra komadan çıkarıldı, ancak basın sözcüsü "durumunun çok kötü olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu" söyledi. Bonnie Tyler’ın bu ağır sağlık sorunlarını yaşarken kalp krizi geçirdiği de iddia edilmişti.

1983'te ABD ve İngiltere'de 1 numaraya ulaşan ve bir değil birkaç nesli etkileyen, sözleri o dönemki müzikseverler tarafından ezberlenen, tüm zamanların en sevilen aşk şarkılarından birini seslendiren Bonnie Tyler "Total Eclipse of the Heart"ın yanı sıra, Footloose film müziğine patlayıcı bir hava katan ve 1984'te İngiltere listelerinde 2 numaraya ulaşan "Holding Out for a Hero" ve 1977'de ona büyük bir çıkış sağlayan hüzünlü "It's a Heartache" gibi şarkılarla tanınıyordu.

Swansea yakınlarındaki Skewen köyünde Gaynor Hopkins olarak doğan Tyler, beş büyük kardeşiyle birlikte bir sosyal konutta büyüdü. 2013 yılında Guardian'a verdiği röportajda, "Kendimi işçi sınıfından bir kız olarak görüyorum ve çalışmayı hiç bırakmadım” demişti.

Haberin Devamı

Efsane şarkıcının müzik kariyeri mütevazı bir şekilde başlamıştı. Bir bakkalda çalışırken bir yandan da yerel kulüplerde cover şarkılar söylüyordu. Ancak bir yetenek avcısı bir akşam Freda Payne'in Band of Gold şarkısını söylerken onu duydu ve plak şirketlerine sunmak üzere bir demo kaydetti.

İki yıl sonra ilk anlaşmasını imzalamış ve sahne adı olarak Bonnie Tyler’ı seçmişti.

Ses tellerindeki nodüller için başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra yeni sertleşmiş vokal tonuna mükemmel bir şekilde uyan şarkılar seçmeye başlamıştı.

Bonnie Tyler daha sonra bu ameliyat hakkında "Sesim eskisinden daha boğuktu ve daha keskin bir tona sahipti" demişti.

Haberin Devamı

Çıkışını popla yaptıktan sonra rock müziğe yönelmek isteyen Bonnie Tyler onu bir efsane haline getiren şarkısı Total Eclipse of the Heart’ı yaptıktan sonra bir arkadaşını arayıp heyecanla "Bugün inanılmaz bir şarkı kaydettim. Sorun şu ki, çok uzun, sanırım kimse bunu asla çalmayacak" demişti.

Ancak bu yedi dakikalık epik parça radyoda çalınmaya uygun dört dakikaya kısaltıldıktan sonra büyük bir hit oldu.

1973’te eski bir olimpiyat sporcusu ve emlakçı olan Robert Sullivan ile evlenen Bonnie Tyler’ın ünlüler dünyasında örneğine nadir rastlanan mutlu bir evliliği olmuştu. Çiftin çocukları olmadı.

Haberin Devamı

Bonnie Tyler evliliğinin ilk yıllarında müzik kariyeri için çocuk planlarını ertelemiş sonra 39 yaşında düşük yaparak bebeğini kaybetmişti.

Tyler daha sonra Guardian'a verdiği demeçte “Zaten geniş bir ailem var. Beş vaftiz çocuğum, 16 yeğenim ve 12 büyük yeğenim var, yani hayatımda çocuk sıkıntısı yok.” demişti.

Mutlu çiftin evliliği 53 yıl, efsane şarkıcı son nefesini verene yani ölüm onları ayırana kadar devam etti…