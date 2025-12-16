Bir baba buna nasıl dayanabilir ki! Karımdan özür dilenmezse intikamımı alırım... Korkunç plan bu aileyi yıkar

Haberin Devamı

Birçok insan büyük olasılıkla böyle bir hayal kurar... Ama pırıltılı dünyada bunu istemeyenler de çıkıyor arada sırada da olsa.

Söz gelimi ünlü oyuncu Nicholas Cage'in asıl soyadı Coppola. Efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni... Ama ünlü soyadına tutunup bir şeyler yapmak istemediği için bunu kullanmıyor.

Ya da bir zamanların Brangelina'sı Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocukları da artık babalarının soyadını istemediklerini çoktan beyan etti. Hatta eski çiftin ilk biyolojik kızı Shiloh 18 yaşına girer girmez mahkemeye başvurup Pitt soyadını kullanmak istemediğini belirtti. O artık sadece Shiloh Jolie.

Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir elbette. Bazıları sırf kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerini kanıtlamak için ünlü soyadlarına veda ediyor. Bazıları da aile içi gerilimler nedeniyle.

Haberin Devamı

Görünüşe ve bazı iddialara göre bunlara yeni bir halka daha eklenmek üzere.

ÜNLÜ BECKHAM SOYADINI BIRAKMAYI PLANLIYORLAR

Victoria ve David Beckham'ın, bir yıldan fazla süredir doğru dürüst görüşmediği oğulları Brooklyn, babasının soyadı olan Beckham'ı da düşürmek istiyor!



ABD ve İngiltere'de yayın yapan bazı magazin sitelerine bakılırsa Brooklyn ve karısı Nicola Peltz bir süredir, Beckham soyadını kullanma konusunu aralarında tartışıyorlar.

Yine söylentilere göre Brooklyn, 2026'da hayatında yeni bir sayfa açmak ve karısıyla birlikte oluşturduklarına inandıkları "markasını" yenilemek istiyor. Bunun için de babasından gelen Beckham soyadını tamamın kullanım dışı bırakıp karısı Nicola'nın aile soyadını almayı planlıyor.

Tabii ki iddialara göre Brooklyn'i bunu yapmamasının tek bir şartı var: Kendi ailesinin, kamuoyunun önünde Nicola'dan özür dilemesi!

Bir kaynak "Brooklyn, babasından gelen Beckham soyadını bir kenara bırakarak ailesiyle arasındaki gerilimin defterini de kapatmak istiyor" diye yorum yaptı.





Haberin Devamı

ARTIK BU ÜNLÜ SOYADINA İHTİYAÇLARI KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Başka bir kaynağa göre de artık Brooklyn ile karısı Nicola, artık Beckham soyadına ihtiyaçları kalmadığına inanıyor. Onlar Nicola'nın aile soyadı olan Peltz ile anılmak istiyorlar.

Hatta Nicola ile Brooklyn, gelecekte dünyaya gelecek çocuklarının da Peltz soyadını kullanmasını sağlayacak bu şekilde söylenenlere göre.

Konuyla ilgili yorum yapanlar da eğer Brooklyn gerçekten böyle bir adım atarsa bunun aile için geri dönüşsüz bir yol olacağını savunuyor.

İleri sürülenlere göre Brooklyn ile Nicola, Beckham soyadını bırakıp Peltz soyadını kullanmayı bile kendi aralarında konuşuyor. Bu arada Nicola'nın babası Nelson'ın, 1 milyar doları aşan bir servetin sahibi olduğunu hatırlatalım. Beckham ailesinin serveti ise 500 milyon dolar civarında.

Haberin Devamı





EVLENDİKLERİNDE İKİSİ DE BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Düğünün hemen ardından da genç aşıklar, birbirlerinin soyadını aldı. Bir başka deyişle ikisi de Peltz Beckham soyadını kullanmaya başladı.

Hatta bu durumu evlenir evlenmez sosyal medya hesaplarında da gözler önüne serdiler.

O sırada Victoria ve David Beckham ile büyük oğulları Brooklyn ve karısı Nicola arasındaki gerilim bu kadar yoğun değildi.

Ama yine de aileye yakın kaynaklar, oğulları Brooklyn'in, karısının soyadını da eklemesinden Victoria ve David'in pek hoşlanmadığını söylemişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı... Yara izlerini ilk kez kapak pozunda gösterdi Haberi görüntüle





DAVID VE VICTORIA BU DURUMDAN PEK HOŞLANMADI

Düğünden bu yana aradan üç yıl geçti. İngiltere'deki Beckham çiftiyle ABD'deki Nicola ve Brooklyn'in arasındaki ipler de iyice gerildi.

David Beckham, yıllardır hayalini kurduğu "şövalyelik" unvanını aldı. Ama o en mutlu gününde bile dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn yanında değildi.

Beckham çifti, bir zamanlar dört çocuklarıyla mutluluk tablosu çizerdi. Ama 2022'de Brooklyn ile Nicola evlendikten sonra manzara tamamen değişti. Artık onlar parçalanmış bir aile.