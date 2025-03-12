Bir ay önce anne olmuştu… Doğum sonrası ilk pozlar

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Doğum yaptıktan sonra ilk kez ortaya çıkan yıldız isim sevgilisiyle aşk pozları verdi ve hamilelik sonrası yeni görüntüsünü sergiledi.

Gisele Bündchen birkaç ay büyüyen karnını gizledikten sonra ekim ayında hamileliği epey ilerlemiş şekilde ortaya çıkmıştı

Gisele Bündchen, geçen sene ekim ayında bir anda karnı burnunda ortaya çıkmış, Tom Brady’den boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı kişisel spor eğitmeni Joaquim Valente’den hamile olduğu anlaşılmıştı.

Şubat ayında üçüncü kez anne olan ünlü model doğumdan sonra ilk kez görüntülendi... Gisele Bündchen doğum kilolarını vermiş ve eski formuna kavuşmuş gibi görünüyordu

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Şubat ayında üçüncü bebeğini doğuran ve bir oğlu olan Gisele Bündchen geçtiğimiz gün Miami’de sevgilisi Valente ve bir grup arkadaşlarıyla yat gezisinde görüntülendi.

Doğum kilolarını bir ay içinde verdiği gözlerden kaçmayan ünlü model yine de frikik vermemek için epey uğraştı. Ayağa kalktığı her an bikinisinin altına şortunu giydi.

Sevgilisi Joaquim Valente de ünlü modelin etrafında pervane oluyordu

Ünlü çiftin yanında Bündchen'in eski kocası Tom Brady’den doğan 12 yaşındaki kızı Vivian da vardı.

Tom Brady ve Gisele Bündchen’in evliliklerinden bir de 15 yaşında Benjamin adında bir oğulları var.

44 yaşındaki Bündchen ve 37 yaşındaki Valente’nin bir oğlu oldu ancak çift bebeklerinin fotoğrafını henüz paylaşmadı.

Bebeklerinin ismi de henüz belli değil. Bündchen’in yakın dostlarından biri bebeğin sadece göbek adını açıklamış, ünlü modelin oğluna ikinci isim olarak River’ı verdiğini söylemişti.

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Gisele Bündchen ve Joaquim Valente Bündchen'in 13 yıllık evliliğin ardından Ekim 2022'de Brady'den boşanmasının ardından Haziran 2023'te birlikte olmaya başladı.

Kendisi yalanlasa da ünlü modelin Joaquim Valente'yle ilişkisinin Tom Brady'yle evli olduğu zaman başladığını düşünen çok...

Ancak aşıklar ünlü modelin evliliğinin bitmesinden sonra sürekli yan yana yakalanıyor, neredeyse her anlarını birlikte geçiriyorlardı.

Tom Brady cephesi bu ilişkinin Brady ve Bündchen hâlâ evliyken başladığını ve ünlü modelin aslında kocasını Joaquim Valente’yle aldattıktan sonra boşandığını söylüyordu.

15 ve 12 yaşında iki çocuğu olan Bündchen’in üçüncü çocuğu da bir erkek ancak ünlü model henüz bebeğinin fotğrafını paylaşmadı

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Gisele Bündchen bu iddiaları yalanlasa da Tom Brady’nin de içinde aynı şüphenin olduğu çok konuşuldu. Ünlü futbolcu her şeye rağmen eski eşinin ilişkisi ortaya çıktıktan sonra ona mutluluklar dilemişti.

Brady’nin doğumdan sonra da Gisele Bündchen’i arayıp yeniden anne oluşunu kutladığı söylendi.

Yakın çevresi Tom Brady’nin Gisele Bündchen’in yeni ilişkisinin “ciddileştiğinin” farkında olduğunu ancak onu çocuk sahibi olmasını beklemediğini ve hamilelik haberiyle epey sarsıldığını söylemişti.