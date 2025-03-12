Bir ay önce anne olmuştu… Doğum sonrası ilk pozlar

Güncelleme Tarihi:
Doğum yaptıktan sonra ilk kez ortaya çıkan yıldız isim sevgilisiyle aşk pozları verdi ve hamilelik sonrası yeni görüntüsünü sergiledi.
Gisele Bündchen, geçen sene ekim ayında bir anda karnı burnunda ortaya çıkmış, Tom Brady’den boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı kişisel spor eğitmeni Joaquim Valente’den hamile olduğu anlaşılmıştı.
Şubat ayında üçüncü bebeğini doğuran ve bir oğlu olan Gisele Bündchen geçtiğimiz gün Miami’de sevgilisi Valente ve bir grup arkadaşlarıyla yat gezisinde görüntülendi.
Doğum kilolarını bir ay içinde verdiği gözlerden kaçmayan ünlü model yine de frikik vermemek için epey uğraştı. Ayağa kalktığı her an bikinisinin altına şortunu giydi.
Ünlü çiftin yanında Bündchen'in eski kocası Tom Brady’den doğan 12 yaşındaki kızı Vivian da vardı.
Tom Brady ve Gisele Bündchen’in evliliklerinden bir de 15 yaşında Benjamin adında bir oğulları var.
44 yaşındaki Bündchen ve 37 yaşındaki Valente’nin bir oğlu oldu ancak çift bebeklerinin fotoğrafını henüz paylaşmadı.
Bebeklerinin ismi de henüz belli değil. Bündchen’in yakın dostlarından biri bebeğin sadece göbek adını açıklamış, ünlü modelin oğluna ikinci isim olarak River’ı verdiğini söylemişti.
Gisele Bündchen ve Joaquim Valente Bündchen'in 13 yıllık evliliğin ardından Ekim 2022'de Brady'den boşanmasının ardından Haziran 2023'te birlikte olmaya başladı.
Ancak aşıklar ünlü modelin evliliğinin bitmesinden sonra sürekli yan yana yakalanıyor, neredeyse her anlarını birlikte geçiriyorlardı.
Tom Brady cephesi bu ilişkinin Brady ve Bündchen hâlâ evliyken başladığını ve ünlü modelin aslında kocasını Joaquim Valente’yle aldattıktan sonra boşandığını söylüyordu.
Gisele Bündchen bu iddiaları yalanlasa da Tom Brady’nin de içinde aynı şüphenin olduğu çok konuşuldu. Ünlü futbolcu her şeye rağmen eski eşinin ilişkisi ortaya çıktıktan sonra ona mutluluklar dilemişti.
Brady’nin doğumdan sonra da Gisele Bündchen’i arayıp yeniden anne oluşunu kutladığı söylendi.
Yakın çevresi Tom Brady’nin Gisele Bündchen’in yeni ilişkisinin “ciddileştiğinin” farkında olduğunu ancak onu çocuk sahibi olmasını beklemediğini ve hamilelik haberiyle epey sarsıldığını söylemişti.