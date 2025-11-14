Bir aşkı bıraktı hemen bir yenisine koştu… Geride bıraktığı yalnız kalp kırılıp paramparça oldu… ‘Beni hiç mi sevmemiştin!’

Haberin Devamı

Zaman ilerleyip sık sık görüşmeye başladıklarında aralarında bir yakınlık doğdu…

Biten 3 evliliğinin ardından uzun yıllardır kalbini aşka kapatan Tom Cruise, aynı filmde oynayacağı Kübalı yıldız Ana de Armas’a bir anda kapılıp gitti.

Mart ayından beri yaşanan bu aşka dair fotoğraflar her yeri sardı, ikilinin büyük bir mutluluk yaşadığı konuşuluyordu.

Bu sürpriz aşk kısa bir süre önce başladığı gibi hızlıca ve yine sürpriz bir şekilde sona erdi.

Ve daha bu ayrılığın deyim yerindeyse daha dumanı tüterken Ana de Armas bir başka yakışıklıyla yakalandı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Tom Cruise’la birlikteyken sürekli Londra’daydı ancak yeniden Los Angelas’a, kendi memleketine döndü ve döner dönmez de adı hemen yeniden aşk dedikodularına karıştı.

Birlikte gezintiye çıkan ve oldukça hararetli bir sohbete dalan Ana de Armas ve bu gizemli yakışıklı ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı dedikodularına yol açtı.

Fotoğrafların manşetlere taşınmasıyla adamın kim olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Tanınmış bir yatırımcı olan ve belli ki epey de varlıklı olan bu yeni aşkın adı Marcelo Valente’ydi…

Birlikte aksiyon filmi Deeper’da rol alan Tom Curise ve Ana de Armas ilk olarak şubat ayında birlikte yemek yerken görüntülenmiş, çift daha sonra aylar boyunca park gezintileri, konserler ve daha fazlasıyla aşklarını yaşamaya devam etmişti.

İlişkilerinin eylül ayında bittiği ortaya çıkan ikili kendi yollarına gitti. Bu aşkı bitirenin ise Tom Cruise’ın her şeyi çok çabuk yaşamak istemesi, Ana de Armas’a hemen evlenmek ve çocuk yapmak için baskı yapması olduğu söylendi.

Haberin Devamı

Tom Cruise’un bu yoğun ilgisinden bunalan ve açıkçası biraz da ürken Ana de Armas çareyi ondan ayrılmakta bulmuştu.

İkili cephesinden gelen son haberlere göre yıllar sonra ilk kez aşık olan Tom Cruise sevgilisi tarafından terk edildiği için yıkılmış durumda. Üstelik bu aşkın böyle bitmesi yani ilişkiyi Ana de Armas’ın bitirmesi gurunu da çok kırmış.

Artık etrafındakilerin gizliden “ebedi bekar” diye adlandırmaya başladığı Tom Cruise, ani ayrılıklarının ardından arkadaşlarına Ana de Armas'ın "standartlarına uymadığını" söyleyerek ayrılık acısını hafifletmeye çalışıyormuş.

Haberin Devamı

Elinden kaçırdığı aşkı hakkında epey üzgün olan Tom Cruise muhtemelen aslında terk edildiği halde bu ayrılığı isteyenin kendisi olduğu imajını vermeye çalışıyor.