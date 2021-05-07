Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? İşte Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini ‘Delibal’, ‘Medcezir’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi yapımlara imza atan yönetmen Ali Bilgin’in, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filmi yayınlandığı dönemin dikkat çeken yapımlarındandı.

Bir Aşk İki Hayat filminin başrollerini Engin Akyürek ve Bergüzar Korel canlandırıyor. Kadroda ikiliye Merve Dizdar ve Serhat Parıl eşlik ediyor. Vizyona 2019 yılında giren Bir Aşk İki Hayat filmi Kadıköy ve ilçenin en sevilen semtlerinden Moda'da çekildi.

“Bir Aşk İki Hayat”ta Akyürek yönetmen Umut’u, Korel ise mimar Deniz’i canlandırdı. Filmde Umut’un iki seçenek arasında kalınca verdiği kararlardan biri karşısına Deniz’i ve aşkı çıkarıyor, diğeri ise onu uçuruma sürüklüyor.

Bir Aşk İki Hayat konusu ne?

Gündelik hayatta yaptığımız anlık seçimlerin yaşamımızı sonsuza kadar nasıl değiştirdiği gözler önüne seriliyor. Umut’un bir akşam iki seçenek arasında kalması sonucu verdiği kararlardan biri karşısına Deniz’i ve aşkı çıkarırken, diğeri ise O’nu uçuruma doğru sürükleyecek. Umut ve Deniz’in karşılaşmaları sonucu kaderlerinin de sonsuza kadar değişeceği film, hayatın sonsuz ihtimallerle dolu olduğunu gösteriyor.

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