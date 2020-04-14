Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Bir Aşk İki Hayat filmin oyuncu kadrosu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı Bir Aşk İki Hayat filmi, 14 Nisan 2020'de ilk kez televizyon sinema kuşağında ekrana gelecek. Engin Akyürek’in yönetmen Umut’a, Bergüzar Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği Bir Aşk İki Hayat filminde ikiliye kadroda İpek Bilgin, Osman Sonant ve Merve Dizdar eşlik ediyor. Önümüze çıkan durumlar arasında yaptığımız küçük tercihlerin hayatımızı nasıl etkilediği konusuna değinen Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri Kadıköy ve Moda'da gerçekleşti.

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Tercihleri nedeniyle oradan oraya savrulan genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki şık arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hırslı bir yönetmendir.

Umut’un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.