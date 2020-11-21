Bir Annenin GÃ¼nahÄ± oyuncu kadrosunda kimler var Ä°ÅŸte konusu ve fragmanÄ±

YapÄ±mÄ±nÄ± Limon YapÄ±m, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hayri Aslanâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi dram tÃ¼rÃ¼ndeki dizinin baÅŸrollerini Ã–zge Ã–zberk, Musa Uzunlar, Mert YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Emre KÄ±nay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaÅŸÄ±yor. YÃ¶netmenliÄŸini Filiz GÃ¼lmez Pakmanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, GÃ¶kÃ§e Ã–zyol, Onuryay Evrentan, Alihan TÃ¼rkdemir, Emir Ã‡iÃ§ek, ÃœmmÃ¼ PutgÃ¼l, AyÃ§a Ä°nci, Ä°smail DÃ¼venci, Hamit Demir, HÃ¼seyin TurunÃ§, Mina Derman, Deniz ErtÃ¼rk ve Esra GÃ¶nen de yer alÄ±yor.

Senaryosunu Ã–zlem Atasoy ve YeÅŸim Aslanâ€™Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± Bir Annenin GÃ¼nahÄ±â€™nÄ±n kÄ±sa hikayesi ise ÅŸÃ¶yle;

Suna, 40â€™lÄ± yaÅŸlarÄ±n gÃ¼zel bir kadÄ±ndÄ±r. GÃ¶ksu sahilinde ufak bir balÄ±kÃ§Ä± dÃ¼kkanÄ± vardÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±yla bir gecekonduda yaÅŸamaktadÄ±r. Bir ev kooperatifine girmiÅŸtir. Hayattaki en bÃ¼yÃ¼k dayanaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Yusufâ€™tur. Yirmili yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki Yusuf, ailesini her ÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde tutan, derslerinde baÅŸarÄ±lÄ±, tÃ¼m fakirliÄŸe raÄŸmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuÅŸ, Ã¼niversite son sÄ±nÄ±fa kadar getirmiÅŸtir. Sunaâ€™nÄ±n kafasÄ±nda gÃ¼zel gÃ¼nler yakÄ±ndÄ±r. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat Ã§Ä±kÄ±nca, her ÅŸey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduÄŸu bu gÃ¼zel hayallere koÅŸarken, kaderin ona takacaÄŸÄ± Ã§elmeden habersizdirâ€¦

Ä°ÅŸte Bir Annenin GÃ¼nahÄ± dizisinin oyuncularÄ± ve canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterler;

SUNA DUMAN (Ã–ZGE Ã–ZBERK)

Suna, gÃ¼zel bir kadÄ±ndÄ±r. GÃ¶ksu sahilinde zar zor iÅŸlettiÄŸi ufak bir balÄ±kÃ§Ä± dÃ¼kkanÄ± vardÄ±r ve Ã§ocuklarÄ±yla beraber bahÃ§e iÃ§inde bir gecekonduda yaÅŸar. DiÅŸinden tÄ±rnaÄŸÄ±ndan arttÄ±rarak bir yandan Ã§ocuklarÄ±nÄ± okutmuÅŸ bir yandan da baÅŸlarÄ±nÄ± sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiÅŸtir. Ã‡ocuklarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir.

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SADRÄ° GÃœNGÃ–R (MUSA UZUNLAR)

YaÄŸmur Ä°nÅŸaatâ€™Ä±n sahibidir. Yokluktan zenginliÄŸe doÄŸru giden iÅŸ hayatÄ± boyunca elde ettiÄŸi her ÅŸeyi tÄ±rnaklarÄ±yla kazÄ±yarak baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°yi niyetli ve Ã§alÄ±ÅŸkandÄ±r. Ailesine sevgiyle baÄŸlÄ±dÄ±r. Åžirketin organizasyonunu yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kooperatifin paralarÄ± erimiÅŸ, ÅŸirketi iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼nÃ¼rde durum bÃ¶yledir, ancak arka planda Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sÄ±rlar ve ihanetler yatmaktadÄ±r.

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YUSUF DUMAN (MERT YAZICIOÄžLU)

Yusuf, yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼mseme eksik olmayan annesi gibi hayat doludur. Sunaâ€™nÄ±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, evin umududur. Ã‡ok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak iÃ§in okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracaÄŸÄ± gÃ¼nlerin hayaliyle yaÅŸar.

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Ã‡ETÄ°N ALAZ (EMRA KINAY)

Ã‡etin, hÄ±rslÄ± ve kÄ±skanÃ§ bir adamdÄ±r. Sadriâ€™nin Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±, aynÄ± zamanda da en gÃ¼vendiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±dÄ±r. Hayattaki en bÃ¼yÃ¼k amacÄ± Sadriâ€™nin sahip olduÄŸu her ÅŸeyi onun elinden Ã§ekip almaktÄ±r.

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YAÄžMUR GÃœNGÃ–R (SÄ°MAY BARLAS)

Ã–zgÃ¼veni yÃ¼ksek, dÃ¼rÃ¼st ve gÃ¼zel bir kÄ±zdÄ±r. Ailenin tek Ã§ocuÄŸu olan YaÄŸmurâ€™un, babasÄ±yla Ã§ok Ã¶zel bir iliÅŸkisi vardÄ±r. Bu yÃ¼zden babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ en Ã§ok onu etkiler. Derin bir depresyona girmiÅŸtir. Onu bu cendereden Ã§ekip alan ise, Sunaâ€™nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Yusuf olacaktÄ±r.

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Ä°BRAHÄ°M KOMÄ°SER (PAMÄ°R PEKÄ°N)

Sunaâ€™nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahalledeki emniyette gÃ¶revli komiserdir. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, zeki, olgun, karizmatik bir adamdÄ±r. HayatÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bir gÃ¶rev sÄ±rasÄ±nda kendi gibi polis olan karÄ±sÄ±nÄ±n bir trafik Ã§evirmesinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Kendisini iÅŸine ve iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna adamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°brahim, Sunaâ€™ya temiz bir aÅŸk beslemektedir. Ona duygularÄ±nÄ± aÃ§mak iÃ§in uygun anÄ± bekler.

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ZEHRA DUMAN (MÄ°NA DERMAN)

Zehra, Sunaâ€™nÄ±n liseye giden kÄ±zÄ±dÄ±r. Ailesini Ã§ok sevse de, gÃ¶zÃ¼ daha ÅŸatafatlÄ± hayatlardadÄ±r. KomÅŸularÄ± Bekirâ€™in kÄ±zÄ± Filiz, en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±dÄ±r. Filizâ€™le beraber Ã¼nlÃ¼leri takip edip, onlar gibi olmayÄ± hayal etmektedir.

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ALÄ° DUMAN (ALÄ°HAN TÃœRKDEMÄ°R)

Ali, Sunaâ€™nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸudur. GÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼, akÄ±llÄ±, hassas ve meraklÄ± bir Ã§ocuktur. Evin neÅŸe kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Suna hapse girmekten en Ã§ok Aliâ€™den dolayÄ± korkar. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun Ã¼zÃ¼lÃ¼p, korkmasÄ±ndan Ã§ok tedirgindir.

Bir Annenin GÃ¼nahÄ± fragmanÄ±