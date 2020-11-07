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Haber Giriş: 07.11.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Bir Annenin Günahı dizisinin afişi yayınlandı

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Bir Annenin Günahı dizisinin afişi yayınlandı
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Kanal D’nin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği “Bir Annenin Günahı” dizisinin afişi yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımları ve afişiyle izleyicinin dikkatini çeken dizide başrolleri Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı” yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Bir Annenin Günahı dizisinin afişi yayınlandı


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