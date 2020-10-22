Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosu

Bir Annenin Günahı dizisi fragmanı ile izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yerini aldı. Kanal D’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre yakında yayın hayatına başlayacak olan dizi Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlandı. İşte Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları ve konusu…

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI

Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini işleyen "Bir Annenin Günahı", dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak. Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlandı.