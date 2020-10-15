Bir annenin en büyük sınavı!

KANAL D, “Bir Annenin Günahı” adlı yeni dizisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filipinler’de reyting rekorları kıran “A Mother’s Guilt” dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.



DRAM VE AŞK BİR ARADA

Yapımını Limon Yapım’ın, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği “Bir Annenin Günahı”, kendi ayakları üzerinde duran, ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını ekrana taşıyacak. Bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikâyesi de sezona damga vuracak. Dizi çok yakında yayın hayatına başlayacak.

Yakında başlıyor

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan ‘Bir Annenin Günahı’ adlı dizi iddialı oyuncu kadrosu ve ilginç hikâyesiyle dikkat çekiyor. Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin’ın rol aldığı dizi, Kanal D’de ekrana gelecek.





