Babaya cenaze, oğul ile karısına taç giyme töreni hazırlanıyor:... Yaz gelene kadar bekleyin!

Haberin Devamı

Kısacası Mountbatten Windsor ailesi öyle ya da böyle bir şekilde gazete manşetlerinde yerini almayı başarıyor.

Son haftalarda ise duyanların kulaklarına bile inanamayacağı türden bir söylenti dolaşıyor ortalıkta.

HAZIRLIKLAR ÇOKTAN BAŞLADI

Buna göre Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton sanıldığından daha hızlı bir şekilde tahta geçecek.

Hem de bu iddialara göre Buckingham çalışanları çoktan hazırlıklara başladı. Çünkü devir teslim töreni önümüzdeki yaz gerçekleşecek!

Bunu söyleyen de İngiliz kraliyet ailesine yakın bir kaynak.

Bir dönem, Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeni Kent Prensesi'nin halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışan Rob Shutter "Bana Saray içinden gelen bilgiye göre tahtın devri ile ilgili adımlar artık varsayıma dayanmıyor. Bu devir, birkaç aya kadar gerçekleşecek" dedi.

Haberin Devamı





ONUN İÇİN HİÇ ONUR KIRICI OLMAYACAK

Diğer yandan neredeyse hayatı boyunca tahta çıkmak için bekleyen Kral Charles için de öyle onur kırıcı olmayacak bu durum.

Sonuçta onun sağlığı söz konusu ve geri çekilip tahtı oğluna verdiğinde de bu tamamen onun şartlarına göre olacak.

Bu arada iki yıldır türü açıklanmayan bir kanserle mücadele eden Kral Charles'ın sağlık durumu da net değil.

Her ne kadar kamuoyu karşısına çıkmayı sürdürse de sağlığı öyle sanıldığı kadar iyi değil.

Bu yüzden Buckingham çalışanları bir yandan Charles'ın olası cenaze töreni hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da William'ın tahta geçmesiyle ilgili hazırlıklara odaklanıyor.

FAZLA HARCAMA İSTEMİYOR

Diğer yandan İngiltere bundan üç yıl önce Charles'ın tahta geçme törenine ev sahipliği yaptı. O sırada da 100 milyon dolar harcandığı konuşuluyor...

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre Kate ile William ise bu kadar çok harcama gerektiren gösterişli bir törene sıcak bakmıyor. Yine bu konuda konuşulanlara bakılırsa William, kendisi için babasına harcanan paranın yarısı kadar bir miktarı uygun görüyor.

Bazı kraliyet gözlemcilerine göre de taht için değişim çoktan başlamış durumda.





BABASINDAN DAHA ACIMASIZ BİR KRAL OLACAK

Geçen yıl sonbaharda York Hanedanının Yükselişi ve Düşüşü adlı bir kitabı yayınlanan Andrew Lownie, aslında aile içinde sessiz bir geçiş dönemi yaşandığını belirtti.

Lownie, Channel 4'a verdiği demeçte aslında Charles'ın çok hasta olduğunu ve William'ın çoktan ipleri eline almaya başladığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Onun üzerinde durduğu başka bir ayrıntı daha var. Lownie'ye göre William babasından çok daha acımasız. Bu konuda "Çünkü William ailesinin yaşadığı itibar kaybını görüyor" dedi Lownie.

Zaten son dönemde konuşulanlara göre William, babası Charles kadar "yumuşak kalpli" bir kral olmayacak. Hatta epey zamandır kardeşi Harry ile karısı Meghan Markle'ın 'Sussex Dükü ve Sussex Düşesi' unvanlarını ellerinden alacağı bile söyleniyor.

Bunun yanı sıra William'ın, ailenin giderlerini kısmak amacıyla çalışan ve ödenek alan aile üyelerinin sayısını azaltacağı da iddialar arasında.