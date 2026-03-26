Bir aileye iki bÃ¼yÃ¼k mutluluk... Kuzenler birlikte bÃ¼yÃ¼yecek... ÃœnlÃ¼ oyuncu ve ablasÄ±, 40 yaÅŸÄ±ndan sonra peÅŸ peÅŸe hamile kaldÄ±

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz oyuncu Sienna Miller ile moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± ablasÄ± Savannah Miller'a denk geldiÄŸi gibi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iki kardeÅŸ neredeyse aynÄ± anda hamile kaldÄ±!

Bir baÅŸka deyiÅŸle ikisi de artÄ±k 40 yaÅŸÄ±nÄ± Ã§oktan geride bÄ±rakan Sienna ve Savannah Miller kardeÅŸler, yeni doÄŸacak bebeklerini beraber bÃ¼yÃ¼tecekler.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ BEBEÄžÄ°NÄ° DÃœNYAYA GETÄ°RECEK

Eski kocasÄ± Tom Sturridge ile evliliÄŸinden ÅŸu anda 13 yaÅŸÄ±nda olan Marlowe adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunanÂ Sienna Miller, yakÄ±nda genÃ§ sevgilisi Oli Green ile birlikteliÄŸinden de ikinci bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirecek.

Yeni doÄŸacak olan bu bebek Miller'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olacak.

50 YAÅžINA ÃœÃ‡ YIL KALA DÃ–RDÃœNCÃœ Ã‡OCUK GELÄ°YOR

Ama onunla peÅŸ peÅŸe hamile kalan ablasÄ± Savannah iÃ§in durum biraz daha deÄŸiÅŸik.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Savannah, 47 yaÅŸÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kezÂ anne olacak. Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olan Savannah, kocasÄ± James Whewell, birlikte Ã§ekilen bir pozlarÄ± eÅŸliÄŸinde mutlu haberi sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurdu.

Savannah, yeni kocasÄ±yla birlikte ilk Ã§ocuÄŸunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aÄŸustos ayÄ±nda dÃ¼nyaya geleceÄŸini de belirtti.

Bu arada yeri gelmiÅŸken, Savannah'nÄ±n Nick Skinner ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu daha var.

Savannah; 50 yaÅŸÄ±na girmesine sadece Ã¼Ã§ yÄ±l kala bir kez daha hamile kalmasÄ±nÄ± "Mucize" olarak tanÄ±mladÄ±. Mutlu anne, kocasÄ± James'in de daha ÅŸimdiden Ã§ok iyi bir baba olduÄŸunu satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Birlikte ilk bebeklerini bekleyen Savannah ile James, 2022 yÄ±lÄ±nda evlendi.

40'INDAN SONRA HAMÄ°LELÄ°K DAHA RAHAT

GenÃ§ sevgilisi Oli Green ile bir kez daha Ã§ocuk sahibi olmaya hazÄ±rlanan Sienna Miller da verdiÄŸi bir rÃ¶portajda 40 yaÅŸÄ±ndan sonra hamile olmanÄ±n 20'lerinde anne olmaktan daha konforlu olduÄŸunu belirtti.

Miller, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ± doÄŸurduÄŸu zamana gÃ¶nderme yaparak "Ä°nsan 29 yaÅŸÄ±nda hamile olunca bir kaosun iÃ§inde kalÄ±yor. Ama 40'tan sonra hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nda ayaklarÄ± daha fazla yere basÄ±yor ve hayattan ne beklediÄŸini de Ã§ok iyi biliyor" diye konuÅŸtu.

44 yaÅŸÄ±ndaki Sienna Miller'Ä±n 29 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Oli Green ile mutlu bir birlikteliÄŸi var. Ã‡iftin ilk bebeÄŸi 2024 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.Â

