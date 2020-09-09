Bir Aile Hikayesi dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Bir Aile Hikayesi oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Ulusal Kanal'da yayınlanan ve kısa zamanda çok sevilen diziler arasında yer alan bir aile hikayesi, ne yazık ki reyting kurbanı olarak 18 bölümde final yaparak ekranlara veda etti. Ancak yeniden tekrarları ile ekrana gelecek olan dizi hakkında birçok işi bilgi almaya çalışıyor. Özellikle 90'ları yaşatacak olan güzel bir aile dizisi olması nedeniyle pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Bu yüzden dizinin 18 bölümünü yeniden izleme şansını elde edebilirsiniz.

Bir Aile Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir?

35 yaş gününü kutlayan Celil, aynı gün üçüzlere hamile olan karısı Reyhan’ın sancısı tutmasıyla hastaneye giderler. Bunun riskli bir durum olacağını söyleyen doktora rağmen, Celil her şeyin çok güzel olacağına İnanır. Fakat hayatın onlara bambaşka bir planı bulunmaktadır. Celil ve Reyhan ile beraber 4 farklı hayatı konu alan dizi içerisinde ne olursa olsun bu insanların birlikleri bir şey vardır; dünyayı güzellik kurtaracaktır ve bu bir insanı sevmekle başlayacaktır.

Bir Aile Hikayesi Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Bir aile hikayesi toplamda 18 bölümdür. Ekrana geldiği andan itibaren 18 bölümde final yaparak ekranlara erken veda eden bir aile hikayesi, buna rağmen oldukça fazla sevilmiş diziler arasında yer almaktadır. Ancak dizi bir sezon çekildi ve tamamlanarak 18 bölümde sona erdi.

Bir Aile Hikayesi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Bir aile Hikayesi'nin başrollerinde Songül Öden (Reyhan Güneş karakteri) ve Celil Nalçakan (Cem Güneş karakterinde) yer almaktadır. Aynı zamanda dizide oldukça önemli isimler bulunuyor

Birkan Sokullu (Berk Güneş karakteri)

Olgun Toker (Mahur Güneş karakteri)

Elif Afacan (Beste Güneş karakteri)

İrem Sak (Müjde Güneş karakteri)

Ali Seçkiner Alıcı (Şakir Mutlu karakteri)

Bir Aile Hikayesi Yönetmeni Kimdir?

Bir aile hikayesi dizisinin yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin üstlenmiştir. 90'ları hissettiren bir aile yapımı olarak öne çıkan dizi, 18 bölümden oluşmaktadır. 18 bölümü ile aynı şekilde Merve Girgin Aytekin yönetmiştir.

Bir Aile Hikayesi Yapımcısı Kimdir?

Pek çok önemli yapıma imza atmış olan Medyapım, bir aile Hikayesi'nin yapımcısı olarak öne çıkmaktadır. Oldukça önemli isimleri kadrosunda barındıran dizi, sıcak bir aile hikayesini ekranlara yansıtıyor. Güçlü hikayesi ve anlatış tarzı ile dizinin yapımcılığını Medyapım üstlenmiş durumdadır.

Bir Aile Hikayesi Senaristi Kimdir?

Birçok önemli yapımda yer almış ve senaristlik yapmış olan Deniz Madanoğlu, bir aile hikayesinin senaristliğini üstlenmektedir. Deniz Madanoğlu ile beraber senaryo kadrosunda önemli birçok isim de bulunuyor.