Bir aile hikayesi 'Daha On Yedi' sete çıktı

“KLAKET FOTOĞRAFIMIZ GELDİ!”

Hikayenin ana karakteri Aras’ı canlandıran Çağan Efe Ak’in elinde klaketle verdiği poz, sanal medyada geniş yankı buldu. “Klaket fotoğrafımız geldi! Sizlerle buluşmak için çok heyecanlıyız! Daha On Yedi yakında Kanal D’de” notu düşülen post etkileşim rekoru kırdı. Yorumlarda “Harika iş, Çağan! Sana her şeyin en iyisini diliyorum”, “Çok yetenekli bir adam. Sabırsızlıkla bekliyorum Kosova’dan”, “Hayırlı olsun. Çok heyecanlandım” ifadeleri öne çıktı.

CAVADZADE HİKAYENİN MERKEZİNDE

Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in birlikte kaleme aldıkları Daha On Yedi, sürükleyici öyküsü ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, projede güçlü bir kadın rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cavadzade’nin hayat vereceği Şebnem, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

DOĞAL KARİZMA ÇAĞAN!

Dizinin ana karakteri Aras’ı ise doğal karizması ve cesaretiyle dikkat çeken Çağan Efe Ak canlandırıyor. Yıllardır aradığı kardeşinin izini süren Aras’ın yolu, Teoman’la kesişiyor. Teoman rolüne Ata Yaşat hayat veriyor. Leyla rolünde Ceren Ayruk yer alırken, Leyla’nın babası Hakan’ı Armağan Oğuz canlandırıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha On Yedi’de; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’a başrollerde önemli isimler eşlik ediyor. Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat, projenin zengin oyuncu kadrosunu tamamlıyor.

BİR BODRUM HİKAYESİ

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha On Yedi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alıyor. Dizi, İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikaye sunuyor.

YAKINDA KANAL D’DE

Çekimleri Bodrum’da devam edecek olan Daha On Yedi, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.