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Biletler satışa çıktı! ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci#Ertan Saban
Biletler satışa çıktı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 08:47

25 Ekim’de vizyona girecek olan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin biletleri ön satışa çıktı. Salih Bademci, Ertan Saban, Melis Sezen, Şifanur Gül ve Okan Yalabık’ın rol aldıkları merakla beklenen filmin biletleri büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi.

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Ertan Saban (Mustafa Kemal Atatürk)

“Mustafa Kemal Atatürk’ü oynamaya çalışmak büyük ve kibirli bir iddia. Bize hem daha modern hem daha özgür bir hayat bahşeden kişilikle birkaç aylığına da olsa zaman geçirmek nasip olduğu için çok müteşekkirim. Umarım ruhundan bir kuple yansıtabilmişimdir.”

Biletler satışa çıktı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

Melis Sezen (Mediha Hanım)

“Mediha Hanım ayakları yere sağlam basan, cesur tam bir Cumhuriyet kadını. Adnan Saygun’un eşi. Aynı zamanda kendisi piyanist. Bir Cumhuriyet kadını olan piyanist ve sanatçı Mediha Hanım’a hayat vermek benim için çok heyecan verici.”

Biletler satışa çıktı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

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Okan Yalabık (Zeki Üngör)

“Zeki Üngör, Cumhuriyet tarihinin önemli müzik insanlarından biri. Genç Cumhuriyet’in müziğinin inşa edilmesinden, İstiklal Marşı’nın bestesine kadar daha birçok önemli eserin sahibi. Bu yüzden bu rolü oynamak benim için çok heyecan verici.”

Biletler satışa çıktı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

Şifanur Gül (Nükhet)

“Nükhet anlatmak istediğimiz hikâyeyi temsil eden tam bir Cumhuriyet genci. Umutlu, pozitif, neşeli ve inançlı bir karakter. Nükhet’i oynarken olduğu yeri güzelleştiren bir kelebek gibi hissettim.”

Biletler satışa çıktı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

Salih Bademci (Ahmed Adnan Saygun)

“Türkiye’deki ilk operanın bestelenme hikâyesini anlatıyoruz. Bu iş için çok heyecanlı, henüz kendini çok toy hisseden, yönetim kabiliyeti tam gelişmemiş Ahmed Adnan Saygun’un tüm zorluklara rağmen bestekâr olarak doğuşunu görüyoruz. Böylesine mücadeleci özel bir karakteri canlandırdığım için mutlu ve gururluyum.”

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci#Ertan Saban

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