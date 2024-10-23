Biletler satışa çıktı! ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na büyük ilgi...

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Ertan Saban (Mustafa Kemal Atatürk)

“Mustafa Kemal Atatürk’ü oynamaya çalışmak büyük ve kibirli bir iddia. Bize hem daha modern hem daha özgür bir hayat bahşeden kişilikle birkaç aylığına da olsa zaman geçirmek nasip olduğu için çok müteşekkirim. Umarım ruhundan bir kuple yansıtabilmişimdir.”

Melis Sezen (Mediha Hanım)

“Mediha Hanım ayakları yere sağlam basan, cesur tam bir Cumhuriyet kadını. Adnan Saygun’un eşi. Aynı zamanda kendisi piyanist. Bir Cumhuriyet kadını olan piyanist ve sanatçı Mediha Hanım’a hayat vermek benim için çok heyecan verici.”

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Okan Yalabık (Zeki Üngör)

“Zeki Üngör, Cumhuriyet tarihinin önemli müzik insanlarından biri. Genç Cumhuriyet’in müziğinin inşa edilmesinden, İstiklal Marşı’nın bestesine kadar daha birçok önemli eserin sahibi. Bu yüzden bu rolü oynamak benim için çok heyecan verici.”

Şifanur Gül (Nükhet)

“Nükhet anlatmak istediğimiz hikâyeyi temsil eden tam bir Cumhuriyet genci. Umutlu, pozitif, neşeli ve inançlı bir karakter. Nükhet’i oynarken olduğu yeri güzelleştiren bir kelebek gibi hissettim.”

Salih Bademci (Ahmed Adnan Saygun)

“Türkiye’deki ilk operanın bestelenme hikâyesini anlatıyoruz. Bu iş için çok heyecanlı, henüz kendini çok toy hisseden, yönetim kabiliyeti tam gelişmemiş Ahmed Adnan Saygun’un tüm zorluklara rağmen bestekâr olarak doğuşunu görüyoruz. Böylesine mücadeleci özel bir karakteri canlandırdığım için mutlu ve gururluyum.”