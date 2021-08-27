Bilal Göregen kimdir?

Aslen Bitlisli olan Bilal Göregen, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğuştan görme engellidir. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü.

Göregen, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ilk sezonuna katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince şarkısıyla ünlenmiştir. Göregen, finale kadar gelmiş ancak Bilal Avcı ve Uğur Karameşe'ye geçilerek ikinci olmuştur. Yarışmanın ardından uzun süre gündemden uzak kalmış, performanslarıyla yer yer gündem olmuştur.

2018'de YouTube kanalından yayınladığı şarkı yorumlarıyla ününü tekrar kazanmıştır. Darbukası ve ağzıyla yaptığı "Dul dul" sesi özellikle dikkat çekmiştir.

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