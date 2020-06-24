Bihter Ziyagil'in 10. ölüm yıl dönümü sosyal medyaya damga vurdu - Bihter Ziyagil ne zaman öldü?

İki sezon devam eden ve 79 bölüm süren Aşkı Memnu dizisinin final bölümünde ünlü oyuncu Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri, acı bir şekilde ölmüştü. Bihter Ziyagil karakterinin ölümünün 10. yıl dönümünde unutulmadı.



24 Haziran 2010'da final yapan dizideki Bihter Ziyagil karakteri, Twitter'da TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları Bihter karakteriyle ilgili ilginç paylaşımlar yaptı.



BİHTER ZİYAGİL KARAKTERİ



Babasının ölümünden annesini sorumlu tutan Bihter, ona kin duymaktadır. Annesini mutsuz etmek için zekasını ve güzelliğini kullanmaktan çekinmez. Ancak yalnızlık ve hüzün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında, onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bu yolda Adnan Bey'in uzaktan yeğeni Behlül Haznedar ile tutkulu bir ilişki yaşar. Bihter, sevgilisi Behlül Haznedar'ın, farklı biri ile evlenmesine katlanamaz ve farklı sebepler ile de beraber intihar eder.