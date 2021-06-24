Bihter Ziyagil ölüm yıl dönümüne anılıyor... Bihter Ziyagil kaç yılında öldü?

İki sezon devam eden ve 79 bölüm süren Aşkı Memnu dizisinin final bölümünde ünlü oyuncu Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri, acı bir şekilde ölmüştü. Bihter Ziyagil karakterinin ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı.

24 Haziran 2010'da final yapan dizideki Bihter Ziyagil karakteri, Twitter'da TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları Bihter karakteriyle ilgili ilginç paylaşımlar yaptı.

BİHTER ZİYAGİL TWEETLERİ

Bugün ölümünün 11. yılı ve hala ilk gün gibi kalbimizde... #bihterziyagil



Bugün Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş, en derin kadın karakterinin 11. ölüm yıl dönümü.



O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?'



Beren Saat dışında kimse daha iyi “ Bihter” olamazdı! #bihterziyagil



#AşkıMemnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil, intihar ederek hayatı kaybedeli 11 sene oldu. #BihterZiyagil



Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş.. aynı hırs, aynı öfke ,aynı ihtirasla anıyoruz kraliçeyi. #bihterziyagil

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