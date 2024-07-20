Bıçkın filmi konusu ve oyuncuları: Bıçkın filmi ne zaman çekildi?

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Kemal Sunal'ın kendini taklit ettiği Bıçkın filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’a başrolde Nilgün Belgün eşlik ediyor. Ayrıca kadroda Ayten Erman, Nevzat Okçugil, Hüseyin Kutman yer alıyor.



Bıçkın ne demek?



Türk Dil Kurumu bıçkının tanımını şu şekilde yapıyor

1. isim, argo Külhanbeyi, kabadayı:

2. sıfat, argo Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur:

Bıçkın filminin konusu



Ninesiyle birlikte yaşayan Ali arkadaşı Osman ile hırsızlık yapmaktadır. Ali mahallelerinde oturan Kemal Sunal hayranı Zehra'dan hoşlanmakta ancak karşılık bulamamaktadır. Çünkü Zehra'nın hayalinde hep hayranı olduğu ünlü aktör Kemal Sunal'la evlenmek vardır. Zehra'nın kalbini kazanmak isteyen Ali'nin aklına ilginç bir fikir gelir. Tıpatıp benzediği Kemal Sunal'ın adını kullanarak Zehra'yı kandıracaktır. Kendisini Kemal Sunal olarak tanıtan Ali için plan iyi işlemektedir. Ta ki ünlü aktör Kemal Sunal bunu fark edinceye kadar...

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Bıçkın filmi oyuncuları ve karakterler

Kemal Sunal - Ali/Kemal Sunal

Nilgün Belgün - Zehra

Necati Bilgiç - Osman

Hüseyin Kutman - Mağaza Sahibi

Ayten Erman - Zehra'nın Teyzesi

Leman Çıdamlı - Osman'ın Babaannesi