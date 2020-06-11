Beytullah Yılmaz’ın yeni dizi heyecanı

Futbolla başlayan kariyerine modellikle devam eden, ardından oyunculuğa geçiş yapan Beytullah Yılmaz, O3 Medya’nın detayları şimdilik gizli tutulan yeni dizi projesinde düşünülüyor.

YEŞİL SAHALARDAN SETLERE

Beytullah Yılmaz, 1988 Almanya doğumlu. İlk gençlik yıllarında Almanya'da futbol oynayan Yılmaz, yaşadığı bazı talihsizlikler yüzünden futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. 18 yaşında modelliğe başlayan Beytullah Yılmaz, Alman film akademisi Baden-Württemberg’de eğitim aldığı dönem Atilla Kaplakarslan'ın düzenlediği Sinemanın Kralı ve Kraliçesi yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Yarışmada elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye’ye dönüş yapan Yılmaz, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim aldı ve birçok dizinin kadrosuna dahil oldu. “Kut-ül Amare” oyunuyla tiyatro sahnesine de çıkan Beytullah Yılmaz, şimdilerde yeni dizi projesinin heyecanını yaşıyor ve rolü için hazırlık yapıyor.