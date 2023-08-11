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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Arka Sokaklar ekibini çaya davet etti... ‘’Çay içmeye bekliyorum Rıza Baba..."

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#Arka Sokaklar#Haydar Ali Yıldız#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 17:06

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, D Media imzasını taşıyan Arka Sokaklar’ın yeni sezon ilk teaserı önceki akşam izleyici ile buluştu. Arka Sokaklar’ın jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser yeni sezona dair merakı iyice arttırdı. Diziyi merakla bekleyen fanlar bu tanıtımdan sonra sosyal medya üzerinden binlerce yorum yaptı.

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Yorum yapanlardan birisi de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu. Belediye Başkanı tanıtımın yayınlanması sonrasında kendi sosyal medya hesabından "Şimdi gördüm geri dönmüşsünüz. En yakın zamanda tüm ekibi Beyoğlu'na çay içmeye bekliyorum Rıza Baba...’’ şeklinde tweet attı.

Bu tweet karşında ekibin başkana cevabı da gecikmedi. Dizinin sosyal medya hesabından cevap olarak “İlk fırsatta tüm ekip geliyoruz Başkanım, görüşmek üzere…" şeklinde dönüş yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Arka Sokaklar ekibini çaya davet etti... ‘’Çay içmeye bekliyorum Rıza Baba...

Karşılıklı gerçekleşen bu sohbet herkes tarafından büyük beğeni topladı.

 Arka Sokaklar yeni sezonda Kanal D’de…

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Arka Sokaklar ekibini çaya davet etti... ‘’Çay içmeye bekliyorum Rıza Baba...

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#Arka Sokaklar#Haydar Ali Yıldız#Kanal D

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