"Beynimde bir kitle belirlendi" Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 14:24

İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, sağlık durumuyla ilgili üzücü bir açıklama yaptı.

46 yaşındaki Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini belirterek bu açıklamayı yaptı:

"Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim."

Lara, iki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti.

