×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beyaz’la Joker’e İrem Derici sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz'la Joker#İrem Derici#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 16:14

Kanal D’nin eğlenceli yarışması “Beyaz’la Joker”, yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Programın bu haftaki sürpriz konuğu, esprili dili ve enerjisiyle dikkat çeken İrem Derici olacak.

Haberin Devamı

BEYAZ’I ÖZLEYENLER ARASINDAYDI

Beyazıt Öztürk’ü özleyenler kervanına mizahi üslubuyla katılan İrem Derici, daha önce yaptığı açıklamalarda program formatı değişse de Beyaz’ın eğlenceli ruhunun mutlaka ekrana yansıyacağını dile getirmişti.

Beyaz’la Joker’e İrem Derici sürprizi

KAHKAHA DOLU ANLAR

Yıllarca Kubat’la birlikte Beyaz’ın programlarında konuk olarak yer aldıklarını hatırlatan Derici, bu kez yarışmacı koltuğunda oturmak istediğini Beyaz’a seslenerek ifade etmişti. Bu çağrı karşılıksız kalmadı ve Derici, Beyaz’la Joker’in yeni bölümüne konuk oldu.

Beyaz’la Joker’e İrem Derici sürprizi

Haberin Devamı

EĞLENCELİ DİYALOGLAR

Kahkaha, eğlence ve sürprizin bir arada yaşanacağı bölümde Beyaz ile İrem Derici arasındaki eğlenceli diyalogların geceye damga vurması bekleniyor. Müzik, espri ve rekabetin bol olduğu program, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, İrem Derici’nin konuk olacağı bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyaz'la Joker#İrem Derici#KANAL D

BAKMADAN GEÇME!