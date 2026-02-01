×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Beyaz'la Joker'de duygu dolu anlar!

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz'la Joker#Beyaz'la Joker Ne Zaman#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 13:22

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Beyaz'la Joker, bu akşam izleyicilerin kalbine dokunan, umut ve sevgi dolu bir hikayeye sahne olacak.

Haberin Devamı

Malatya'da depremzede olarak yaşamını sürdüren Fatma Arat, Konteyner Kent'te sahiplendiği köpeği Boncuk ile sanal medyada milyonların sevgisini kazanmasının ardından Beyazıt Öztürk'ün konuğu olacak.

30 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Arat'ın köpeği Boncuk'a şarkı söylediği ve "Hanimişi Gutti Mottişim..." sözleriyle hafızalara kazınan o samimi anlar, kısa sürede viral oldu. Doğallığıyla dikkat çeken video, 30 milyondan fazla izlenme alarak Fatma Arat ve Boncuk'u sanal medyada bir fenomene dönüştürdü.

Beyazla Jokerde duygu dolu anlar

"ONLARI İYİLEŞTİRMEK, BENİ İYİLEŞTİRİYOR"

Programda kazanacağı ödülü harcamaktan ziyade geleceğine yatırım yapmak istediğini belirten Fatma Arat, hayvanlara yardım etmenin kendisi için bir iyileşme süreci olduğunu ifade etti. "Onları iyileştirmek, beni iyileştirmek demek" sözleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Beyazla Jokerde duygu dolu anlar

BONCUK'LA KURULAN BAĞ, HERKESİ ETKİLEDİ

Samimiyeti, güçlü duruşu ve Boncuk'la kurduğu özel bağla izleyicilerin gönlünü kazanan Fatma Arat'ın konuk olduğu Beyaz'la Joker, bu hafta ekrana umut, sevgi ve gözyaşı taşıyacak. Beyazıt Öztürk'ün Arat için hazırladığı sürpriz ise geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, bu akşam 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyaz'la Joker#Beyaz'la Joker Ne Zaman#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!