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Beyaz'la Joker kendi gününde

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz'la Joker#Kanal D#Beyazıt Öztürk
Beyazla Joker kendi gününde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 11:39

Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker, bu haftadan itibaren her cuma izleyicisiyle buluşacak. Beyazıt Öztürk’ün keyifli sunumuyla renklenen programda yine birbirinden iddialı yarışmacılar 3 milyon TL’yi kazanmak için mücadele edecek.

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3 MİLYONLUK HEYECAN

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla yarışma heyecanı ve eğlencenin harmanlandığı Beyaz’la Joker, izleyicisiyle artık cuma akşamları buluşacak. Ünlü şovmen, 3 milyon TL büyük ödüllü programın her bölümünde birbirinden farklı isimlerle eğlenmeye ve yarışmaya devam edecek.

İLK YARIŞMACI TÜRKOLOG

Programın ilk yarışmacısı Türkolog Ayça Akçay olacak. Ayça Hanım, özgüveni ve kendinden emin duruşuyla çıktığı her para basamağında izleyicilerin heyecanını artıracak. Özellikle edebiyatla ilgili sorular karşısında bilgi birikimini gösterecek.

Beyazla Joker kendi gününde

SPOR ANONSÖRÜ KOLTUKTA

Akçay’ın ardından spor anonsörü Oğulcan Berk yarışmacı koltuğuna oturacak. Oğulcan Bey, her bir soru basamağında bilgisini konuştururken sporcu kişiliğiyle de Beyaz’ın ve ekran başındakilerin beğenisini kazanacak.

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DURMUŞ, KALPLERİ ISITACAK

Bölümün bir diğer yarışmacısı Gözen Durmuş, izleyicilerin kalplerini ısıtacak. Psikoloji mezunu olan Gözen Hanım, sorulara yanıt verirken takındığı tavırla kalplere dokunacak. Kendi hayat hikâyesini anlatırken de izleyicileri yer yer güldürürken yer yer ağlatacak.

Beyazla Joker kendi gününde

BÜYÜK ÖDÜLÜ ALACAK MI?

Gecenin kapanışı ise Yiğit Efe Öztürk ile gerçekleşecek. Yiğit Bey, hayvanlara olan sağduyusu ile ekran başındakilerin takdirini kazanacak. Bilmediği sorular karşısında kurduğu mantıksal ilişkiler ise onu adım adım büyük ödüle götürecek.

HER CUMA KANAL D’DE

Erdi Yapım imzalı Beyaz’la Joker, yeni bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

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#Beyaz'la Joker#Kanal D#Beyazıt Öztürk

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