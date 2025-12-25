×
Beyaz’la Joker 4 Ocak Pazar akşamı başlıyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 09:26

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla Kanal D’de ekrana gelecek olan ‘Beyaz’la Joker’, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Tanıtım filmiyle heyecan yaratan yarışma, Beyazıt Öztürk’ün kendine özgü mizahı sayesinde kısa sürede büyük ilgi gördü.

‘BEYAZ’LA JOKER NEDİR?’

Sanal medyada sıkça sorulan ‘Beyaz’la Joker nedir?’ sorusuna tanıtımda esprili bir dille yanıt veren Öztürk, ‘Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?’ sözleriyle seyirciyi programa davet etti.

EĞLENCE, SAMİMİYET, ÖDÜL

İzlenme rekoru kıran tanıtımda ünlü şovmen, programdan beklentileri seçmeli bir soruyla aktardı:

A) Eğlence

B) Samimiyet

C) 3 milyon lira ödül ve jokerler

D) Hepsi

Cevap ise yine Beyaz’a yakışır bir şekilde verildi: D) Hepsi. Siz karışmayın. Bende, Kanal D’de.

Beyaz’la Joker 4 Ocak Pazar akşamı başlıyor

YARIŞMA VE KAHKAHA BİR ARADA

Eğlence, samimiyet ve büyük ödülün bir araya geldiği ‘Beyaz’la Joker’, izleyiciye hem yarışma heyecanı hem de kahkaha dolu anlar yaşatacak. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ‘Beyaz'la Joker’ ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kanal D'de olacak.

