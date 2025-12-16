Beyazıt Öztürk'ten gizemli paylaşım

Haberin Devamı

SANAL MEDYADA TT OLDU

Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından X (Twitter) ve Instagram’da binlerce kullanıcı yorum yaptı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Öztürk’ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.

“BEYAZ’I ÇOK ÖZLEDİK”

Merak uyandıran paylaşımın etkisi rakamlara da yansıdı. Kanal D’nin ve Beyazıt Öztürk’ün “yakında” notuyla yaptıkları gizemli paylaşım, 14 saat içindeki toplamda 5.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşarak kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.