Beyazıt Öztürk'ten gizemli paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 12:31

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Beyazıt Öztürk, sanal medyanın gündemine oturdu. Kanal D’de “yakında” notuyla paylaşılan tanıtımla gündeme gelen Öztürk, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SANAL MEDYADA TT OLDU

Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından X (Twitter) ve Instagram’da binlerce kullanıcı yorum yaptı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Öztürk’ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.

“BEYAZ’I ÇOK ÖZLEDİK”

Merak uyandıran paylaşımın etkisi rakamlara da yansıdı. Kanal D’nin ve Beyazıt Öztürk’ün “yakında” notuyla yaptıkları gizemli paylaşım, 14 saat içindeki toplamda 5.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşarak kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

