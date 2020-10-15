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Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ten flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

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Beyazıt Öztürk'ten flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi.

Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.

51 yaşındaki şovmen, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

 Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak” demişti.

 Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, “Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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