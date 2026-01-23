×
Beyazıt Öztürk unutulan ‘Şeyler’i sanata dönüştürdü

#Beyazıt Öztürk#İGA ART#Selahattin Bilgen
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:36

Beyazıt Öztürk’ün, “Şey” adlı heykel projesi ile “Şeyler” başlıklı havalimanında unutulan eşyalar sergisi, İGA ART çatısı altında İGA İstanbul Havalimanı’nda sanatseverlerle buluştu.

İGA Dış Hatlar Terminali’nde bulunan İGA ART Galeri’deki serginin açılışına; sanatçı Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergiyi 4.5 ayda tamamlayan Öztürk, yaklaşık bir ay boyunca İstanbul Havalimanı’ndaki otelde kaldı.

Sergide ünlü şovmenin “Beyaz Show”da kullandığı koltuk, masa ve abajur gibi birçok eşya da yer aldı.

Beyazıt Öztürk, “Sergide Ekvator’dan gelen tekerli sandalye de var. Vietnam’da gelen bir annenin biberonu da” dedi.

'HEYKELİ DİKİLECEK KADIN'

Öztürk, “Kafanızda birisinin sergisini yapma fikri var mı?” sorusuna, “Annemin heykelini yapmayı düşünüyorum. Ondan daha kıymetli ne olabilir. Heykeli dikilecek kadın” yanıtını verdi.

