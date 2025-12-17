×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beyazıt Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile Kanal D ekranlarında

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#BEYAZ’LA JOKER#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 15:45

Özlem sona eriyor! Yıllardır televizyon dünyasının kalbinde yer alan, enerjisi ve samimiyetiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü şovmen ve sunucu Beyazıt Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile izleyicilere yepyeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Yakında Kanal D ekranındaki yerini alacak olan “BEYAZ’LA JOKER”, ünlü konuklar ve hayal gücünü zorlayacak sürprizlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beyazıt Öztürk, her bölümde toplam iki yarışmacıyla yarışacak. Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışma heyecanının Beyaz’ın esprileriyle renkleneceği “BEYAZ’LA JOKER”de, soru yanlış cevaplansa dahi elenme olmayacak!

Beyazıt Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile Kanal D ekranlarında

Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “BEYAZ’LA JOKER” yakında Kanal D ekranlarında!

JOKER AİLEMİZE KATILIN!

Haberin Devamı

BEYAZ’LA JOKER” YAKINDA KANAL D’DE!

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#BEYAZ’LA JOKER#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!