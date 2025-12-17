Beyazıt Öztürk, “BEYAZ’LA JOKER” ile Kanal D ekranlarında

Haberin Devamı

Yakında Kanal D ekranındaki yerini alacak olan “BEYAZ’LA JOKER”, ünlü konuklar ve hayal gücünü zorlayacak sürprizlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beyazıt Öztürk, her bölümde toplam iki yarışmacıyla yarışacak. Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışma heyecanının Beyaz’ın esprileriyle renkleneceği “BEYAZ’LA JOKER”de, soru yanlış cevaplansa dahi elenme olmayacak!



Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “BEYAZ’LA JOKER” yakında Kanal D ekranlarında!

