Beyaz'ın Joker'i Daha 17

GENÇLER HİKÂYENİN MERKEZİNDE

Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği Daha 17, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasını merkezine alıyor. Dizi, güçlü bir aile hikâyesini gençlerin gözünden ekrana taşımaya hazırlanıyor. Manifest’in “Zamansızdık”, Blok 3’ün “Kusura Bakma” şarkılarının yer aldığı tanıtımlarıyla gençleri yakalayan yapımın yaz ekranının en çok izlenen yapımları arasına girmesi bekleniyor.

OYUNCU KADROSU PARLIYOR

Bodrum’un eşsiz doğasının eşlik ettiği Daha 17’nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

İLK BÖLÜMÜYLE BU PAZAR EKRANDA

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak.