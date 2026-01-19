×
Beyaz'dan toplumsal değerlere saygı çağrısı

#Beyazıt Öztürk#Beyaz'la Joker#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 11:34

Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker programında konuşan Beyazıt Öztürk, gündeme oturdu. Öztürk, konuşmasında teşekkür etmek, saygı göstermek ve nezaketli davranmak gibi değerlerin kaybolmaya başladığını vurguladı.

“KABALAŞTIK, DEĞERLERİMİZİ UNUTTUK”

Program sırasında izleyicilere seslenen Öztürk, toplumda artan kabalığa dikkat çekti. “Teşekkür etmeyi bıraktık, kolay gelsin demeyi unuttuk, ana-baba, dost, esnaf saygısı kalmadı” ifadelerini kullanan Öztürk, herkesin bu değişimin farkında olduğunu söyledi.

Beyazdan toplumsal değerlere saygı çağrısı

“NEZAKETE GERİ DÖNMELİYİZ”

Toplumsal erdemlerin yeniden hatırlanması gerektiğini belirten Öztürk, “Belki imkânsız ama en azından nereden geldiğimizi hatırlayalım. Bu değerlere geri dönmek zorundayız” diyerek çağrıda bulundu.

SANAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Beyazıt Öztürk’ün sözleri kısa sürede sanal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, ünlü sunucunun toplumsal değerlere dikkat çeken konuşmasını destekledi. Öztürk’ün açıklamaları, toplumda saygı ve nezaketin yeniden önem kazanması gerektiğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

 

#Beyazıt Öztürk#Beyaz'la Joker#Kanal D

