Beyaz'dan toplumsal değerlere saygı çağrısı

“KABALAŞTIK, DEĞERLERİMİZİ UNUTTUK”

Program sırasında izleyicilere seslenen Öztürk, toplumda artan kabalığa dikkat çekti. “Teşekkür etmeyi bıraktık, kolay gelsin demeyi unuttuk, ana-baba, dost, esnaf saygısı kalmadı” ifadelerini kullanan Öztürk, herkesin bu değişimin farkında olduğunu söyledi.

“NEZAKETE GERİ DÖNMELİYİZ”

Toplumsal erdemlerin yeniden hatırlanması gerektiğini belirten Öztürk, “Belki imkânsız ama en azından nereden geldiğimizi hatırlayalım. Bu değerlere geri dönmek zorundayız” diyerek çağrıda bulundu.

SANAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Beyazıt Öztürk’ün sözleri kısa sürede sanal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, ünlü sunucunun toplumsal değerlere dikkat çeken konuşmasını destekledi. Öztürk’ün açıklamaları, toplumda saygı ve nezaketin yeniden önem kazanması gerektiğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.