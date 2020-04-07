'Beyaz Show' unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal D'de
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile Cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor...
Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.
Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor.
“Beyaz Show”, tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Kanal D’de.
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