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Beyaz Saray Düştü konusu nedir, ne zaman çekildi? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi

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Beyaz Saray Düştü konusu nedir, ne zaman çekildi Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:32

Roland Emmerich tarafından yönetilen 2013 yapımı Amerikan filmi Beyaz Saray Düştü ekranlara geliyor. Filmin başrollerinde Channing Tatum, Jamie Foxx yer alıyor. Peki, Beyaz Saray Düştü konusu nedir? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi

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Orijinal adı White House Down olan Beyaz Saray Düştü filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Film 2013 yılında vizyona girmişti. İşte, Beyaz Saray Düştü konusu ve oyuncuları...

Beyaz Saray Düştü konusu nedir, ne zaman çekildi Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ KONUSU NEDİR?

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir.

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BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği Beyaz Saray Düştü oyuncuları arasında Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke yer alıyor.

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