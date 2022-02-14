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Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi? Beyaz Melek filmi oyuncuları ve konusu

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Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi Beyaz Melek filmi oyuncuları ve konusu

Beyaz Melek filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Beyaz Melek filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül oturuyor. Peki, Beyaz Melek nerede ve ne zaman çekildi? İşte 2007 yılında vizyona giren Beyaz Melek filmi oyuncuları ve konusu

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Beyaz Melek filmi bu akşam ekrana gelecek. 2007 yılında vizyona giren Beyaz Melek filminin oyuncuları arasında Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter, Fadik Sevin Atasoy, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sarp Apak gibi isimler bulunuyor. Beyaz Melek filmi İstanbul, Adapazarı, Tuzgölü ve Diyarbakır'da çekildi.

BEYAZ MELEK FİLMİ OYUNCULARI

2007 yılında vizyona giren Beyaz Melek filmi oyuncuları arasında Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter, Fadik Sevin Atasoy, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sarp Apak, Nejat Uygur, Yavuz Bingöl, Mübeccel Vardar, Zeynep Tokuş, Salih Kalyon, Behzat Uygur, Cezmi Baskın, Ayhan Kavas, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Oral, Gazanfer Özcan gibi isimler yer alıyor.

BEYAZ MELEK FİLMİ KONUSU

Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçar. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet durumu kabullenir. Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ama çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever.

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BEYAZ MELEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Beyaz Melek filmi İstanbul, Adapazarı, Tuzgölü ve Diyarbakır'da çekildi.

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