Beyaz ‘Joker’le ekrana dönüyor

TELEVİZYON dünyasının sevilen isimlerinden Beyazıt Öztürk, sanal medyanın gündemine oturdu. Kanal D’de “Yakında” notuyla paylaşılan tanıtımda yer alan Öztürk, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından X (Twitter) ve Instagram’da binlerce kullanıcı yorum yaptı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Öztürk’ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.



5 milyondan fazla izlendi



Merak uyandıran paylaşımın etkisi rakamlara da yansıdı. Kanal D ve Beyazıt Öztürk’ün “Yakında” notuyla yaptıkları gizemli paylaşım, 14 saat içinde 5.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşarak kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

İzlenme oranları seyircinin Beyazıt Öztürk’ü çok özlediği şeklinde yorumlandı. Yeni program alışılmış talk show formatının dışında ‘Joker’ adlı bir yarışma olacak.

Beyazıt Öztürk, yeni yılda Kanal D’de ekran hasretine son verecek.

Tanıtımda Joker makyajıyla görülen Beyazıt Öztürk’ün yeni programı eğlence odaklı yapısıyla öne çıkacak. Programda rekabet unsurlarının yanı sıra ‘Beyaz Show’dan tanınan mizah ve spontane anları da yer alacak. ‘Joker’in çekimlerine ise ay sonunda başlanacak.

Beyazıt Öztürk’ün sunacağı programın yeni yıl itibarıyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.