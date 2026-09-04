×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beyaz güldürdü, Beyza büyüledi

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#Kanal D#Beyza Mert
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 11:38

Kanal D'nin yarışma ve eğlenceyi harmanlayan programı Beyaz'la Joker, ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Beyazıt Öztürk'ün skeçleriyle renklenen yarışmada, yarışmacı Beyza Mert söylediği şarkılarla izleyenleri büyüledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

SKEÇLERİN ÜSTADI

Kanal D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker, ikinci sezonuna sürprizlerle merhaba dedi. Yeni dekoru ve değişen kurallarıyla heyecanın arttığı programda eğlencenin dozu da yükseldi. Gecenin ilk sürprizi, Beyazıt Öztürk'ün sekiz yıl aradan sonra yeniden çekmeye başladığı skeçler oldu. "Üstat" karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü şovmen, "stalk tüyoları" ve "Biri zorla komik video izletirse..." konulu skeçleriyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Beyaz güldürdü, Beyza büyüledi

BEYZA SESİYLE BÜYÜLEDİ!

Beyaz'la Joker'in ilk bölümündeki bir diğer sürprize yarışmacı Beyza Mert imza attı. Hey Gidi Karadeniz türküsünü seslendirdiği videosuyla izlenme rekorları kıran Mert, Beyaz'ın isteğini geri çevirmeyerek türküyü canlı olarak da seslendirdi. Sesi ve yorumuyla büyük beğeni toplayan yarışmacı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri mest etti.

Haberin Devamı

Beyaz güldürdü, Beyza büyüledi

STÜDYODA EVLİLİK TEKLİFİ!

Yarışma ve eğlenceyi bir araya getiren program, sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. İkinci yarışmacı Nurseda Kılıç'a, beş yıldır evli olduğu eşi milyonların önünde ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Kılıç'ın, evlendikleri dönemde hayal ettiği gibi bir teklif almadığını söylemesi üzerine Beyaz'ın devreye girmesiyle gerçekleşen sürpriz, stüdyoda romantizm rüzgarları estirdi.

Beyaz güldürdü, Beyza büyüledi

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

Erdi Yapım imzalı Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#Kanal D#Beyza Mert

BAKMADAN GEÇME!