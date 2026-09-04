Beyaz güldürdü, Beyza büyüledi

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SKEÇLERİN ÜSTADI



Kanal D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker, ikinci sezonuna sürprizlerle merhaba dedi. Yeni dekoru ve değişen kurallarıyla heyecanın arttığı programda eğlencenin dozu da yükseldi. Gecenin ilk sürprizi, Beyazıt Öztürk'ün sekiz yıl aradan sonra yeniden çekmeye başladığı skeçler oldu. "Üstat" karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü şovmen, "stalk tüyoları" ve "Biri zorla komik video izletirse..." konulu skeçleriyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

BEYZA SESİYLE BÜYÜLEDİ!



Beyaz'la Joker'in ilk bölümündeki bir diğer sürprize yarışmacı Beyza Mert imza attı. Hey Gidi Karadeniz türküsünü seslendirdiği videosuyla izlenme rekorları kıran Mert, Beyaz'ın isteğini geri çevirmeyerek türküyü canlı olarak da seslendirdi. Sesi ve yorumuyla büyük beğeni toplayan yarışmacı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri mest etti.

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STÜDYODA EVLİLİK TEKLİFİ!



Yarışma ve eğlenceyi bir araya getiren program, sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. İkinci yarışmacı Nurseda Kılıç'a, beş yıldır evli olduğu eşi milyonların önünde ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Kılıç'ın, evlendikleri dönemde hayal ettiği gibi bir teklif almadığını söylemesi üzerine Beyaz'ın devreye girmesiyle gerçekleşen sürpriz, stüdyoda romantizm rüzgarları estirdi.

HER PERŞEMBE KANAL D’DE



Erdi Yapım imzalı Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.