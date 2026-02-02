Türkiye'nin sevgisini kazanan Fatma Arat depremin yaşandığı geceyi anlattı... Beyaz bu kez ağlattı!

Haberin Devamı

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sanal medyada köpeğiyle paylaştığı video sayesinde kısa sürede Türkiye'nin sevgisini kazanan Fatma Arat, samimiyeti ve doğallığıyla Beyaz'la Joker'e damga vurdu. Zaman zaman güldüren, zaman zaman gözleri dolduran anlar yaşanırken, Arat'ın içten anlatımı stüdyoda duygu seline neden oldu.

"O GECE BENİ KEDİM UYUTMADI"

Programda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Fatma Arat, iki büyük depremde de hayatını kedilerinin kurtardığını söyledi. Depremin yaşandığı geceyi şu sözlerle aktardı: Normalde gece hiç ses çıkarmazdı. Ama o gece saat 12'den sabaha kadar miyavladı. Beni uyutmadı. Sebebini anlayamamıştım. Meğer beni hayatta tutmak içinmiş... Arat, kedisinin ısrarlı miyavlaması sayesinde uyanık olduğunu ve depremin hafif başladığı anlarda hayat üçgenine girebildiğini, bu sayede hayatta kaldığını söyledi.

İKİNCİ DEPREMDE DE YİNE BİR KEDİ

Hikaye bununla da sınırlı kalmadı. Ertesi gün, 103 yaşındaki anneannesinin bahçesindeki engelli hayvanları kurtarmak için yaklaşık 7 kilometre yürüyerek yola çıkan Arat, ikinci depreme de bu sırada yakalandı. O anlarda da bir kedinin yönlendirmesiyle yıkılmak üzere olan binadan çıkmayı başardığını dile getirdi.

BEYAZ'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Arat'ın hikayesi stüdyoyu gözyaşlarına boğarken, Beyazıt Öztürk ve ekibi anlamlı bir sürprize imza attı. Arat'ın doğum günü için hazırlanan eğitim bursu hediyesi, gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Yarışmada 100 bin TL kazanan deprem sonrası kendisine uzanan yardım ellerini de unutmayan Arat, Türk halkının gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek teşekkür etti, kurtarılan hayvanların kısa sürede sahiplendirildiğini ve engelli kedisine de mükemmel bir yuva bulunduğunu söyledi.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği "Beyaz'la Joker", her pazar Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.