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Bestemsu'nun yeni imajı izleyiciyi şaşırttı... Kumral saçlara veda!

Güncelleme Tarihi:

#Bestemsu Özdemir#İnci Taneleri#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:17

Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri'nde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

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Saçını sarıya boyayıp diziye dahil olan Özdemir, tekrar imaj değişikliğine gitti ve saçını kesip kumrala boyadı. İzleyiciyi şaşırtmayı başaran Özdemir'in yeni imajı gündem oldu.

KUMRAL SAÇA DÖNÜŞ

Her hafta ilgiyle izlenen İnci Taneleri'nde Semiramis rolüyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir'in yeni imajı çok konuşuldu. İnci Taneleri dizisi için kumral saçından vazgeçen Bestemsu Özdemir sarışın olmuştu. Ancak bu durum fazla uzun sürmedi. Özdemir, tarz değişikliğine gitti ve yeni bölümler için kısa ve kahverengi saçı tercih etti.

Bestemsunun yeni imajı izleyiciyi şaşırttı... Kumral saçlara veda

"SEMİRAMİS GİBİ DİK BAŞLIYIM"

BKM İmzalı İnci Taneleri'nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bestemsu Özdemir, diziyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Kariyer ve iş odaklı olduğunu söyleyen oyuncu, "İnci Taneleri'nde inanılmaz güzel bir kadro var. Oynadığım Semiramis karakterine bayılıyorum. Onunla benzer özelliklerimiz de var. Ben de onun gibi dik başlıyım. Çok zevk alıyorum onu oynamaktan" şeklinde konuştu.

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Bestemsunun yeni imajı izleyiciyi şaşırttı... Kumral saçlara veda

İnci Taneleri her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

 

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#Bestemsu Özdemir#İnci Taneleri#Kanal D

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