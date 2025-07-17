Bestemsu Özdemir'den samimi açıklamalar: Başka hiçbir mesleği yapamazmışım!

Haberin Devamı

‘BAŞKA HİÇBİR MESLEĞİ YAPAMAZMIŞIM’

Kendi hikayesini, kariyer yolculuğunu ve hayata bakışını paylaşan Özdemir, içtenliği ve duru ifadesiyle fark yaratıyor. Moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa yönelen Özdemir, bu geçişin hayatındaki yeriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



Oyunculuk aklımda yoktu. Hayatın bana yaptığı en güzel sürpriz oldu. Şimdi düşünüyorum da başka hiçbir mesleği yapamazmışım gibi geliyor.

‘ÇOK PROFESYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞTIM’

İnci Taneleri kadrosuna sonradan dahil olmasına rağmen hiç zorluk yaşamadığını belirten oyuncu şöyle konuştu:

Sonradan dahil olmak, dizi devam ederken katılmak başka bir şey ama yeni sezonda dahil olmak bambaşka bir şey. Candan, tatlı ve çok profesyonel bir ekiple çalıştım. O yüzden hiç böyle bir zorluk yaşamadım.

Haberin Devamı

‘YILMAZ ERDOĞAN’LA KARŞILIKLI OYNAMAK BÜYÜK LÜKS’

Yılmaz Erdoğan’la aynı sette olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

En iyilerinden biriyle hem yazdığı hem oynadığı bir işte çalışmak çok heyecan verici. Onunla karşılıklı oynamak ve kaleminden çıkan bir karakteri canlandırmak büyük bir lüks. Böyle bir yazarın bana inanıp bir karakter emanet etmesi ve benim bunu hakkıyla yerine getirebilmem çok büyük bir gurur.

‘AŞK BENİM İÇİN NEFES ALMAK GİBİ’

KUN SUMMER sayısının kapağında yer alan ve samimi açıklamalarda bulunan Özdemir, aşk hakkında ise şöyle konuştu: Aşk benim için nefes almak gibi. İnsanın varoluşunun merkezinde sevgi olduğuna inanıyorum. Ama sanki bunu unuttuğumuz bir çağdayız. Sevgi hâlâ çok kıymetli, hatırlarsak her şey daha iyi olabilir.