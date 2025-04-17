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Bestemsu Özdemir: Güzelliğim yüzünden festivallere gidemedim

Güncelleme Tarihi:

#Bestemsu Özdemir#İnci Taneleri#Kanal D
Bestemsu Özdemir: Güzelliğim yüzünden festivallere gidemedim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 08:26

Bestemsu Özdemir, güzelliği nedeniyle kendisine festival filmlerinde rol verilmediğini itiraf etti: “‘Ağzın, burnun çok düzgün’ cümlelerini duyuyorum. Ben oyuncuyum, çirkinleşirim! Fakat bana şans verilmiyor. Kadrolarına girmeyi deniyorum ve başaracağım.”

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KANAL D’de ilgiyle izlenen “İnci Taneleri” dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, “Bambaşka Sohbetler”in konuğu oldu. Oyuncu, festival filmlerinin kadrosuna alınmadığını açıkladı: “Güzel olduğum için festival filmlerine beni almıyorlar. ‘Ağzın, burnun çok düzgün’ cümlelerini duyuyorum. Ben oyuncuyum, çirkinleşirim! Yaparım da bunu fakat şans verilmiyor. Neden bilmiyorum. Oyuncu kadrolarına girmeyi deniyorum ve başaracağım. ‘Kız haklı’ dedirtip bunu göstereceğim birilerine.”

Bestemsu Özdemir: Güzelliğim yüzünden festivallere gidemedim



ÜST DUDAĞIMI DÖNDÜRDÜLER

Bestemsu Özdemir, estetik yaptırdığına dair iddialara ise şu yanıtı verdi: “Bana ‘estetikli ve her yerini yaptıran kız’ diyorlar. Aslında sadece üst ön 4 dişimi yaptırdım. Bundan dolayı da estetikle üst dudağımı döndürdüler. Beni normal hayatta gören herkes suratımda estetik olmadığını anlıyor. Diş ile dudağımı yaptıralı 6 yıl oldu ve yüzüm de oturdu. Artık ne isterlerse söyleyebilirler, yoruldum. Benim işim oyunculuk ve mimik yapmak. Ben yüzümü hareket ettiremeden oyunculuk yapamam. Estetik yaptırana saygı duyuyorum ama bu meslekteyken yaptıramam. Mimiklerimi görüyor olmam lazım.”

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Bestemsu Özdemir: Güzelliğim yüzünden festivallere gidemedim

ZAYIFLIĞIM GENETİK

Bestemsu Özdemir, zayıflığı nedeniyle aldığı eleştirilerden duyduğu mutsuzluğu dile getirdi: “Bana ‘anoreksik’ diyorlar. Değilim ve hiç olmadım. Annem 34, anneannem 38 beden. İkisi de dal gibi kadın. Bizimki genetik.”

 

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#Bestemsu Özdemir#İnci Taneleri#Kanal D

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