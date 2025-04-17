Bestemsu Özdemir: Güzelliğim yüzünden festivallere gidemedim

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KANAL D’de ilgiyle izlenen “İnci Taneleri” dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, “Bambaşka Sohbetler”in konuğu oldu. Oyuncu, festival filmlerinin kadrosuna alınmadığını açıkladı: “Güzel olduğum için festival filmlerine beni almıyorlar. ‘Ağzın, burnun çok düzgün’ cümlelerini duyuyorum. Ben oyuncuyum, çirkinleşirim! Yaparım da bunu fakat şans verilmiyor. Neden bilmiyorum. Oyuncu kadrolarına girmeyi deniyorum ve başaracağım. ‘Kız haklı’ dedirtip bunu göstereceğim birilerine.”

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Bestemsu Özdemir, estetik yaptırdığına dair iddialara ise şu yanıtı verdi: “Bana ‘estetikli ve her yerini yaptıran kız’ diyorlar. Aslında sadece üst ön 4 dişimi yaptırdım. Bundan dolayı da estetikle üst dudağımı döndürdüler. Beni normal hayatta gören herkes suratımda estetik olmadığını anlıyor. Diş ile dudağımı yaptıralı 6 yıl oldu ve yüzüm de oturdu. Artık ne isterlerse söyleyebilirler, yoruldum. Benim işim oyunculuk ve mimik yapmak. Ben yüzümü hareket ettiremeden oyunculuk yapamam. Estetik yaptırana saygı duyuyorum ama bu meslekteyken yaptıramam. Mimiklerimi görüyor olmam lazım.”

ZAYIFLIĞIM GENETİK

Bestemsu Özdemir, zayıflığı nedeniyle aldığı eleştirilerden duyduğu mutsuzluğu dile getirdi: “Bana ‘anoreksik’ diyorlar. Değilim ve hiç olmadım. Annem 34, anneannem 38 beden. İkisi de dal gibi kadın. Bizimki genetik.”