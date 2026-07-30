×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok

Güncelleme Tarihi:

#Bestemsu Özdemir#Magazin#Anne-Çocuk
Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:39

Bestemsu Özdemir önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oğlu 17 günlükken setlere döndüğünü anlatan oyuncu, “Ben işkoliğim. Oğlum şimdi 6 aylık oldu, setlere ve seyahatlere birlikte gidiyoruz” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Oyuncu, “Mecbur kalırsanız anne terliğine başvurur musunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

“Başvururum. Şimdi çok çarpıcı bir açıklama yapıp ‘Dayak cennetten çıkma’ diyeceğim! Gerçekten anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde özellikle. Güzeldir, çünkü çok da isabet ettirmez anne, kıyamaz çünkü. Ben de anne terliği yedim. İsabet ettirmiyordu ama. Vicdanlı bir kadındı kendisi.”

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok

Oğlu Sarp Marco’nun yüzünü lazer yöntemiyle üzerine çizdirdiği kolyesiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir, “Kolyemi hiç çıkarmıyorum, oğlum hep benimle” dedi.

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bestemsu Özdemir#Magazin#Anne-Çocuk

BAKMADAN GEÇME!