Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Oyuncu, “Mecbur kalırsanız anne terliğine başvurur musunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

“Başvururum. Şimdi çok çarpıcı bir açıklama yapıp ‘Dayak cennetten çıkma’ diyeceğim! Gerçekten anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde özellikle. Güzeldir, çünkü çok da isabet ettirmez anne, kıyamaz çünkü. Ben de anne terliği yedim. İsabet ettirmiyordu ama. Vicdanlı bir kadındı kendisi.”

Oğlu Sarp Marco’nun yüzünü lazer yöntemiyle üzerine çizdirdiği kolyesiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir, “Kolyemi hiç çıkarmıyorum, oğlum hep benimle” dedi.