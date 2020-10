Best Model of Turkey birincisi Melisa İmrak kimdir, kaç yaşında?

Best Model of Turkey’de dereceye giren isimler belli oldu. Birinciliği, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandı.



Best Model of Turkey birincisi Melisa İmrak, yaşıyla adından söz ettirdi. İmrak 2005 doğumlu, yani henüz 15 yaşında. Melisa İmrak, 18 yaşın altında olduğu için ailesinin rızası ile yarışmada yer almış.