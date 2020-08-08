Beşiktaş’a destek ol

VODAFONE Park Stadı’ndan gerçekleşecek canlı yayında tribünlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alacak.



TİŞÖRTLER SATIŞTA



Gecede “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılacak. Bireysel alımlar birakmamseni.org adresinden, toplu alımlar ise 0850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adetin üzerinde tişört alan kişiler, canlı yayına alınacak.

Bağışta bulunma seçenekleri

* 12 Haziran’da başlayan “Bırakmam Seni” kampanyasına destek olmak isteyenler, şu adımları takip ederek bağış yapabiliyor:

* www.birakmamseni.org adresinden kredi kartı ile

* Ziraat Bankası’nda bulunan “Beşiktaş Kampanya Hesapları”na havale veya EFT yoluyla

* Ziraat Bankası gişe ve ATM’leri aracılığıyla

* Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı ve mobil uygulamalarından düzenli ödeme talimatı vererek

* Tüm mobil operatörler üzerinden 1903 mesaj numarasına mesaj atarak

* PTT şubelerinden 19031903 numaralı posta çeki hesabına istenilen miktarda destekte bulunmak mümkün.