Beş yıllık gizli aşkta mutlu son: Gürcistan'a gelin gitti

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Gelin de damat da bu en özel günlerinde kendi köklerini temsil eden kıyafetler ve takılarla atalarına da birer selam gönderdi.

Bu renkli ve kültürleri buluşturan düğünün kahramanları Avrupa'nın küçük ülkesi Lihtenştayn'da doğup büyüyen Prenses Maria Immaculata ile Gürcistan'ın eski kraliyet ailesine mensup Zurab Dzidziguri.

2011 yılında Tiflis'te tanışan iki genç, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan St. Peter Kilisesi'nde evlendi.

Aile ve yakınlarının ona seslendiği adıyla Prenses Lata, törende dantel ayrıntıları dikkat çeken bir gelinlik giydi. Uzun duvağını da ailesinden yadigar tarihi bir taçla tamamladı.

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"Tavus Kuşu" adlı bu taç, turkuvaz ve elmaslarla bezeli. 1929 yılına kadar uzanan bir geçmişi bulunan bu taç, Lata'nın babaannesinin mensup olduğu hanedana ait.

Damat, Zurab ise Gürcü erkeklerin düğünler başta olmak üzere önemli günlerde giydikleri Çoha ya da Çerkeska olarak bilinen yerel kıyafeti tercih etti.

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KADER, ONLARI BİRBİRLERİNE GÖTÜRDÜ

Birbirlerinden kilometrelerce uzakta doğup büyüyen Lata ile Zurab, 2011 yılında Tiflis'te tanıştı. Prenses Lata orada çalışıyor.

Genç kadının aynı zamanda yine Tiflis'te faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin sahibi.

Damat ise inovasyon proje yönetimi üzerinde çalışıyor.

İş gereği başlayan yakınlaşmaları aşka dönüşen Prenses Maria ya da ailedeki adıyla Lata ile Zurab Dzidziguri, böylece hayatlarını resmi anlamda da birleştirmiş oldu.

Bu arada iki gencin, beş yıllık aşklarını bunca zaman gözlerden uzak tuttuğunu, gizlediğini de not düşelim.

Düğünün ardından damadın kardeşi Kristine, yaptığı açıklamada, farklı kültürlere sahip iki gencin aşık olup evlenmesini bir Gürcü atasözüyle özetledi: "Kader sizi nereye götürecekse ayaklarınız oraya taşır."