BeÅŸ yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ±, ama evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... Aile kalabalÄ±k, birini Ã§aÄŸÄ±rÄ±p birini Ã§aÄŸÄ±rmasan olmaz... Bir de dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak Ã§ok pahalÄ±!

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Ä°nsanÄ± en Ã§ok korkutan da yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n maliyeti... Hele bir de aileler kalabalÄ±ksa... Bir kiÅŸiyi bile dÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rmamak bÃ¼yÃ¼k sorunlara yol aÃ§abilir.

Ama Ã§aÄŸÄ±rmak da maliyeti artÄ±rÄ±r.

Ä°ÅŸte bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p evlenmeyi sÃ¼rekli erteleyenlerden biri de Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kate Hudson.

47 yaÅŸÄ±ndaki Hudson, beÅŸ yÄ±ldÄ±r Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ±.

GeÃ§miÅŸte iyi arkadaÅŸ olan sonra yeniden karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda romantik bir iliÅŸkiye baÅŸlayan Hudson ile 40 yaÅŸÄ±ndaki Fujikawa'nÄ±n 8 yaÅŸÄ±na gelen Rani adÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± bile var.

BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen Kate Hudson, bir tÃ¼rlÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor.

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Daha Ã¶nce de bu konuda bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yapan Hudson, kardeÅŸi Oliver ile birlikte hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Sibling Revelry adlÄ± programda bu konuyu bir kez daha masaya yatÄ±rdÄ±.

Hudson kardeÅŸler, programda Joey ve Hunter King'i konuk etti. O bÃ¶lÃ¼mde de Kate Hudson, evlenmeye neden yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendince anlattÄ±.

KalabalÄ±k bir aileye sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kate Hudson, konuk listesi hazÄ±rlamanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k endiÅŸelerinden biri olduÄŸunu gizlemedi.

Kate ve Oliver Hudson'Ä±n programÄ±na konuk olan iki oyuncu kardeÅŸ Joey ve Hunder, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda evlendiklerini, bunun da konuk listesini hafiflettiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu noktada konu Joey ve Hunter King'in ABD dÄ±ÅŸÄ±nda evlenmesine geldi. KardeÅŸlerden Joey, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ä°spanya'da, Hunter da bu yÄ±l Ä°talya'da evlenmiÅŸti.

Ä°ki dÃ¼ÄŸÃ¼n hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca Oliver Hudson "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ya da uzak bir ÅŸehirde yapÄ±lan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã§aÄŸrÄ±lacak insanlar arasÄ±nda bir eleme yapmaya olanak verdiÄŸini" sÃ¶yledi.

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Bunun Ã¼zerine sÃ¶z alan Kate Hudson "Ne zaman dÃ¼ÄŸÃ¼n konusunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlasak Danny kÃ¼Ã§Ã¼k bir dÃ¼ÄŸÃ¼n istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ben de sadece ailemizin bile 50 kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yorum" dedi.

Hatta "bir milyon" Ã§ocuk, teyze, dayÄ±, amca ve kuzeni olduÄŸunu ÅŸaka yollu sÃ¶yledi.

Sonra da konu dÃ¶ndÃ¼ dolaÅŸtÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n maliyetine geldi...

Kate Hudson, bu masrafÄ±n da evlenmeye tereddÃ¼t etmesinin bir baÅŸka nedeni olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"DÃ¼ÄŸÃ¼nlerin Ã§ok pahalÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu yÄ±ldÄ±z.



Kate Hudson, dÃ¼ÄŸÃ¼n masraflarÄ±nÄ± yÃ¼ksek bulduÄŸu iÃ§in evlenmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez ifade etmiÅŸti.Â BÄ°R ARA JAPON DÃœÄžÃœNÃœ BÄ°LE DÃœÅžÃœNDÃœLER

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Bu arada Kate Hudson, bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce Entertainment Tonight'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda o sÄ±ralarda evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka Ã¶ncelikleri olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti...

Hatta "Evlenmek iÃ§in acelesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Daha o zamanlarda bile nasÄ±l bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak istedikleri konusunda tereddÃ¼tte kalan Hudson, bir ara Fujikawa'nÄ±n artÄ±k hayatta olmayan Japon asÄ±llÄ± babasÄ±nÄ± onurlandÄ±rmak iÃ§in bu Ã¼lkenin geleneklerine gÃ¶re evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini bile anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Kate Hudson ile Danny Fujikawa'nÄ±n sekiz yaÅŸÄ±na gelen Rani Rose adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.Â

GENÃ‡LÄ°K YILLARINDA BÄ°R EVLÄ°LÄ°K YAPTI



Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m.

Åžimdilerde iliÅŸkisini resmiyete dÃ¶kmenin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlamakla aynÄ± anlama geldiÄŸini de sÃ¶yleyen Hudson, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda mÃ¼zisyen Chris Robinson ile bir evlilik yaptÄ±.

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Bu evlilikten ÅŸu anda 22 yaÅŸÄ±nda olan Ryder adÄ±nda bir oÄŸlu var.

SonrasÄ±nda mÃ¼zisyen Matt Bellamy ile niÅŸanlanan Kate, bu iliÅŸkiden de 15 yaÅŸÄ±nda Bingham adÄ±nda bir erkek evlat annesi oldu.

Kate Hudson'Ä±n Danny Fujikawa ile birlikteliÄŸinden doÄŸan kÄ±zÄ± Rani Rose ise 8 yaÅŸÄ±na girdi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Hudson 'Ä±n evlenmek iÃ§in iÅŸi bunca aÄŸÄ±rdan almasÄ±nÄ±n bir nedeni de annesi Goldie Hawnâ€¦

40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir meslektaÅŸÄ± Kurt Russell ile birlikte olan Hawn da evliliÄŸe sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± birÃ§ok kez tekrarladÄ±.

Her ikisi de hallerinden memnun olan Goldie Hawn ile Kurt Russell, eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±, ortak oÄŸullarÄ± ve torunlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k, mutlu bir Ã§ift olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

Kate'in annesi Goldie Hawn, bu zamana kadar iki kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini Gus Trikonis ile yaptÄ±. Bill Hudson ile evliliÄŸinden Kate ve Oliver adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu.Â Ama gerÃ§ek mutluluÄŸu evlenmeden birlikte olduÄŸu Kurt Russell'da buldu. Ã‡iftin 40 yaÅŸÄ±nda Wyatt adÄ±nda bir oÄŸlu var.

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